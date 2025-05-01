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Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı

Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan yapılan tüm petrol ve petrokimya ürünleri alımlarının durdurulması çağrısında bulundu. Trump, çağrısına rağmen Tahran'dan petrol ya da petrokimya ürünü satın alan ülkelere 'ikincil yaptırımlar' uygulanacağını, ABD ile iş yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan yapılan tüm petrol ve petrokimya ürünleri alımlarının durdurulması çağrısında bulundu.

İRAN'DAN PETROL ALAN ÜLKELERE YAPTIRIM

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, " İran'dan herhangi bir miktarda petrol ya da petrokimya ürünü satın alan her ülke ya da kişi derhal ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile herhangi bir şekilde, biçimde veya formda iş yapmalarına izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'a Yaptırımlar: İkincil Yaptırımlar Uygulanacak

ABD'NİN İRAN'A SALDIRI TEHDİTLERİ VE YENİ YAPTIRIMLARI

Washington yönetimi, dün İran'a "azami baskı" kampanyası kapsamında, İran petrolünün satışında yer alan ve dördü Birleşik Arap Emirlikleri'nde biri de Türkiye'de bulunan toplam 7 şirkete yaptırım uyguladığını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de sosyal medya hesabından "İran'a mesaj" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu, bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'yi iki ülke arasında müzakereler sürerken "çelişkili eylemler ve provokatif açıklamalar" yapmakla suçlamıştı.

Trump'tan İran'a Yaptırımlar: İkincil Yaptırımlar UygulanacakABD Savunma Bakanı Pete Hegseth

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran'ın dine lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti. Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Trump'tan İran'a Yaptırımlar: İkincil Yaptırımlar Uygulanacak

Taraflar dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılması konusunda anlaşmıştı. Umman, görüşmelerin "lojistik nedenlerden" ertelendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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