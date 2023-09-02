TRADE'F2023 Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri ile Türkiye'de İş İnsanlarını Bir Araya Getirdi

İstanbul'da düzenlenen TRADE'F2023 fuarı, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile Türkiye'deki iş insanlarını bir araya getirerek ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor. Fuar, uluslararası katılımcı ve ziyaretçilerin yerli üreticilerle işbirliği yapma fırsatı yakaladığı bir platform sunuyor.

TRADE'F 2023 Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile Türkiye'de bulunan iş insanlarını bir araya getirdi. Fuar 3 Eylül Pazar günü saat 17.00'ye kadar açık olacak.

İstamonu Fuarcılık tarafından ilki geçen sene Kastamonu'da düzenlenen TRADE'F fuarının bu yıl ikincisi İstanbul'da düzenlendi. Uluslararası katılımcı ve ziyaretçilerin olduğu karma ticaret fuarında, kamu kurumlarının yanı sıra eğitim, turizm ahşap, bilişim, çevre, enerji, elektrik, gıda, inşaat, makine, maden, mimarlık, otomotiv, plastik, sağlık, tarım ve tekstil gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ürünlerini sergiliyor. İş geliştirme platformunun oluşturulduğu TRADE'F2023 Fuarı'nda uluslararası ziyaretçiler yerli üreticiler işbirliği yapma fırsatı yakalıyor.

Ticaret odaları, kalkınma ajansları, özel kurum ve kuruluş ve iş dünyası derneklerinin birlikte hareket ettiği TRADE'F2023, ülke adına tanıtım ve iş forumu olma özelliği taşıyor.

Fuarın resmi açılış programı Afganistan Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kızıltepe Belediye Başkanı Abdullah Şahin, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Ender Yılmaz, İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış programında konuşan Afganistan Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, "Ticareti geliştirmek için bu fuar çok önemli. Dost ve kardeş ülkeleri bir araya getiriyor, buna ihtiyacımız var. Afganistan'da fuara katılım var. Talep her geçen gün artıyor. Daha güçlü işbirliği ve daha güçlü ticaret hedefliyoruz" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar ilçesi ticaretin kalbinin attığı bir ilçe. Türkiye ihracatının yüzde 3'ünün yapıldığı bir ilçeyiz. İlçemiz yatırımlarla önemli konuma geldi. Bu potansiyeli geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Fuarda Kastamonulu hemşerilerimizin önemli görevler aldığını gördük. Bundan sonra bu gibi iş fırsatlarının olduğu ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayan organizasyonların artarak devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Ender Yılmaz ise "Fuarlar farklı bölge ve kültürden insanları bir araya getiriyor ve ticarete olanak sağlıyor. Ekonomik hayatın gidişatına değer katmak, üretim ve ihracat odaklı ekonomi politikasına katkı açısından da önemli. Fuarın yanı sıra ziyaretçiler bölgeye ulaşım, konaklama, alışveriş gibi turizm açısından da ekonomiye katkı sağlıyor. TRADEF'2023'ün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Fuar Afrika ve Ortadoğu ile ticaretimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak"

İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz ise, "Türkiye, Ortadoğu ve Afrika ticaretinde önemli bir adım olarak değerlendirilen, Türkiye'de 444 fuar arasında bulunan ve 4 genel fuardan biri olan TRADE'F2023, ülkelerin yeni ticaret kanalları oluşturmak için dünyanın en zengin coğrafyalarından olan Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile Türkiye'de bulunan iş insanlarını bir araya getirdi. Bu fuar Afrika ve Ortadoğu ile ticaretimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak fuar, aynı zamanda iş forumu özelliği de taşıyor" dedi.

Fuar 31 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor olacak - İSTANBUL