Talep patlaması yaşanıyor! Togg'a 41 bin şipariş geldi

Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili Togg -!da ön sipariş sürecinin başladığı 16 Mart tarihinden itibaren talep patlaması yaşandı. Teslimatların ay sonunda başlayacağı belirtilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 bin oldu" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli ve akıllı otomobili Togg'da ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı. Standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak açıklanan Togg'da adeta talep patlaması yaşandı.

41 BİN SİPARİŞ GELDİ

Aradan geçen zamanda Togg'da ön sipariş sayısı 50 bine yaklaştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son durumu aktardı. Bakan Varank, şunları söyledi: "Yapamazsınız, Hani fabrikası nerede? Neresi yerli ki? Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar, 2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz, Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 bin oldu!"

TESLİMATLAR AY SONUNDA BAŞLIYOR

Togg'un ilk teslimat tarihi de belli oldu. İlk teslimatın ay sonundan itibaren başlayacağı belirtildi. Sahiplerini bekleyen yeni araçların bantlardaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Togg, şu ifadeleri kullandı: "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!"

27 MART'A KADAR ÖN SİPARİŞ VERİLEBİLECEK

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

ÇEKİLİŞ TARİHİ 28 MART

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.