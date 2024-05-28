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TMSF, Koza-İpek Holding'e ait yalıyı satışa çıkardı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait yalıyı satışa çıkardı. İhale 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Bebek'te bulunan Koza- İpek Holding'e ait yalıyı satışa çıkardı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran'da ihale düzenlenecek. İhale, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen ihaleye katılım için gerekli belgelerle birlikte şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.???????

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk", 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.

"Kahverengi Köşk" olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İpek Holding İstanbul Bebek Koza Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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