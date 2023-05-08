Ticaret Bakanı Muş: 2023'te 100 milyar doların üzerinde hizmet ihracatı hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Yatırım ve İhracat Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 2023 yılında 100 milyar doların üzerinde hizmet ihracatı hedeflediklerini söyledi. Muş, Türkiye'nin cari açığı konusunda önemli bir katkı sağlayacağından şüphe duymadığını belirtti.

SAMSUN Yatırım ve İhracat Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2023 yılında 100 milyar doların üzerinde hizmet ihracatı rakamına ülke olarak ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun Türkiye'nin cari açığı konusunda önemli bir katkı sağlayacağından şüphe duymuyoruz" dedi.

Samsun Yatırım ve İhracat Zirvesi, Türkiye genelinde ithalat ve ihracat yapan iş insanlarının katılımıyla gerçekleşti. Zirveye Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve iş insanları katıldı.

Ticarette dijital dönüşümün önemine vurgu yapan DEİK Başkanı Nail Olpak ise "Bağımsızlık ve Milli Mücadele'nin ilk adımını atan Samsun, bugüne kadar olduğu gibi hem sanayisiyle hem tarımıyla, gelişmiş altyapısıyla ülkemize hizmet vermeye devam edecektir. Küresel dünyanın ticaret ve finansal dünyanın kurallarının değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Covid salgınıyla tedarik zincirinin artan önemini gördük. Tek kaynağa bağlı olmanın risklerini gördük. İvme kazanan bir dijital dönüşüm sürecini gördük. Bunları konuşurken Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda da başka önceliklerin hayatımıza girdiğini gördük. Rusya-Ukrayna savaşıyla gıda ve enerjinin hayatımızdaki önemini daha fazla görmeye başladık. Avrupa Birliği çevrelerinde bile kapı dışarı ettiğimiz kömürün, tekrar hayatımıza girdiği, nükleerin bile yeşil enerji olarak tekrar tanımlandığı ironik bir süreci beraber yaşıyoruz. Değişen güç dengelerinin merkezinde hem batı hem de doğu ile ilişkilerini sürdüren Türkiye bir taraftan da başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri gibi yeni pazarları da radarına almış durumda" ifadelerini kullandı.