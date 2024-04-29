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THY, Afganistan uçuşlarını yeniden başlatıyor

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Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ara verdiği Afganistan uçuşlarını 21 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatacak. İstanbul-Kabil uçuşlarında haftada 4 sefer yapılacak.

Türk Hava Yolları (THY), 2021'de ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ara verdiği Afganistan uçuşlarını 21 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatacak.

THY'nin İstanbul- Kabil uçuşlarında salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere karşılıklı olarak, haftada 4 sefer yapılacak.

Afganistan'da yönetim değişimi sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle birçok hava yolu gibi THY de bu ülkeye uçuşlarını durdurmuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türk Hava Yolları Afganistan İstanbul Kabil Ulaşım Havacılık Dış Politika Ekonomi Güncel Haberler

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