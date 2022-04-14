Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 696 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 49 milyon 721 bin 510 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 66 milyon 7 bin 65 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 696 lira 43 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 251 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 47 lira 32 kuruş, satış fiyatı 11 bin 345 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 156 milyon 159 bin 573 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 158 milyon 487 bin 662 metreküp olarak kayıtlara geçti.