SPK'dan 'Borsada Manipülasyon' İddialarına Yanıt: 'Kurulumuz, Piyasa Bozucu Hareketlere Karşı Denetimini Sürekli Olarak Yapmaktadır'

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da yaşanan dalgalanmalara ilişkin, “Pay senetlerinde yapılan işlemler Borsa İstanbul tarafından anlık olarak takip edilirken, Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır” açıklamasını yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmalara ilişkin, "Pay senetlerinde yapılan işlemler Borsa İstanbul tarafından anlık olarak takip edilirken, Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır" açıklamasını yaptı.

Küçük yatırımcıların bilinçli olarak zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin SPK'dan yapılan basın açıklamasında, "Sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri olmuştur" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündeme getirdiği borsada manipülasyon iddialarına karşı SPK'nın bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"KURULUMUZ YATIRIMCILARIN KORUNMASINI ÖN PLANDA TUTMAKTADIR

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Pay senetlerinde yapılan işlemler Borsa İstanbul tarafından anlık olarak takip edilirken, Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır. Kurulumuz, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tutmaktadır."

KEMAL KILIÇDAROĞLU 'MANİPÜLASYON' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 17 Eylül'de, "Borsada yaptığınız manipülasyonları izliyorum ve notumu alıyorum. Küçük yatırımcının çaldığınız parasını size ödeteceğim. Vallahi de ödeyeceksiniz! Erdoğan şürekası, göreceğim sizi" paylaşımı yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu mesajını, SPK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları ile ilgili olarak 22 Ağustos'ta yaptığı şu açıklamayı alıntılayarak paylaşmıştı:

"Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım. Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK'nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı.

İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum. Örneklerini TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım.

SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz... Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum.

Bu urları, tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden; yani devlete nefes aldırmadan, milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim.

Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi, bu mikropların ve beslediklerinin parası ile telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum, kimse merak etmesin."