Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'nin ardından açıklamalarda bulunuyor

Beştepe'te gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin hemen başında milletimizin ve tüm Müslümanların Muharrem ayı ile 1444 Hicri Yılbaşını tebrik ediyorum. Ehl-i Beyt'i ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

"MUHALEFET İDRAK EDEMESE DE ÖNEMLİ BİR DİPLOMATİK BAŞARIDIR"

Tahıl koridoru konusunda BM Genel Sekreteri teşekkürlerini ifade etti. Bugün adım atıldı ve Tahıl koridoru neticesinde bugün tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Tahıl yüklü gemi bugün Odessa limanından hareket etti. İstanbul'a ulaştığında bu gemi kontrol edilecek ardından da yükünü bırakacağı yere yolculuğuna devam edecek. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır.

Ayrıntılar geliyor...