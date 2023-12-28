Siyasi Partilerin Kadın Adaylara Öncelik Vermesi Gerekiyor

Siyasi partilerin yerel seçimlerde aday belirleme çalışmaları devam ederken, Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı Başkanı iş kadını Emel Uslu Atik, siyasi partilerin kadın adaylara öncelik vermesi gerektiği söyledi.

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili konuşan iş kadını Emel Uslu Atik, Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen ilk on yılda Atatürk'ün önderliğinde çağdaş uygarlığa ulaşma amacıyla yapılan devrimlerin, kadın haklarının geliştirilmesinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Bu dönemde adım adım eğitimde, ailede, toplumsal yaşamda başta Medeni Kanunun kabulü olmak üzere zamanın şartlarına uygun "yurttaş hakları"nın eşit olarak tanındığını ifade eden Atik, "Devrimlerin en ileri halkasını oluşturan kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesiyle kadın haklarında hedeflenen süreç tamamlanmıştır. O yıllarda sadece yasaların çıkarılmasıyla yetinilmemiş, aynı zamanda devrim yasalarının etkin bir şekilde yaşama geçirilmesi için kararlı adımlar atılmıştır" dedi.

Türk kadınının 3 Nisan 1930'da belediye seçimlerine, 1933'de muhtarlık seçimlerine katılma hakkını kazandığını ve 5 Aralık 1934 tarihinde de milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini anlatan Atik, "Kadınların Türkiye'de yıllar önce elde ettiği seçme ve seçilme hakkı düşünüldüğünde, şu an daha fazla aday gösterilmeleri gerekirdi. Demokrasiyle ilgili hangi parti hangi açıklamayı yaparsa yapsın, listesinde kadın adaylara yer vermek zorunda. Yoksa o söylemin içi boş kalıyor. Siyasi partiler demokrasilerin toplum ile yönetim arasındaki köprüyü kuran en temel kurumlarıdır. Toplum ve yönetim arasındaki bu bağın güçlendirilmesi ve demokrasinin tam anlamıyla işleyebilmesi siyasi partilerde kadın ve erkeklerin eşit, adil ve dengeli şekilde temsil edilmesiyle mümkündür. Bu nedenle yerel seçimlerde siyasi partilerimizin kadın adaylara öncelik vermeleri gerekiyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR