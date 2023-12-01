Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Vakıf Kiracılarının Sorunlarını Görüştü

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Paşa Cami vakfında kiracı olan esnafların katılımı ile toplantı yapılarak esnafların sorunları ve sıkıntılarına değinildi. Kiracı esnaflar, kira artışlarının fazla olduğunu ve mağduriyetlerini dile getirdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Paşa Cami vakfında kiracı olan esnafların katılımı ile toplantı yapılarak esnafların sorunları ve sıkıntılarına değinildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, konuşan kiracı esnafları, kira artışlarının çok fazla olduğunu, bu artışların Paşa Cami Vakfına ait kiracıları ve piyasayı da etkilediğini, mülkler arasında eşit artış yapılmadığını ve her bölgenin kendi içinde ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, mağduriyetlerini dile getirdiler.

Ayrıca, yıllarca bu dükkanlara emek verdiklerinin altını çizen vakıf kiracıları "Kimse kusura bakmasın bu memleketin kilit taşı esnaftır. Getirir bırakırız anahtarı ama sonra ne olacak kimin kapısına gidecek, kim iş verecek, kim ekmek verecek, bunun bedelini kim ödeyecek? Bu insanlar buralara emek veriyor" ifadelerini kullandı.

Özdemir, "Günümüz Ekonomik Koşullarına Göre Düzenleme Yapılsın"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir kira artışları nedeniyle zor durumda kalan esnafların ekonomik olarak sorun yaşayacağını belirterek, "Bu konuda Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak kamuoyu oluşturmamız gerekiyor. Bizler sizlerden aldığımız güç ile sizlerin hakkını savunmak için mücadele ediyoruz. Sizlere tebliğ edildiği gün konuyu üyelerimizle istişare ettik. Aynı gün meclis toplantımızda vakıf kiralarındaki artışların normal olmadığını, devletin koyduğu kanun çerçevesinde iş yerleri için bu oranın %55 olduğunu ve bunun üzerindeki oranların esnafımızı zora sokacağını ve bunun kabul edilebilir olmadığını ifade ettim.

Özel mülkiyet kira artış oranlarını devlet ne oranda artırıyorsa, vakıf kiralarının da aynı oranda devam ettirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin ekonomik olarak sıkıntı çektiği bu günlerde, bir an evvel günümüz ekonomik koşullarına uygun düzenleme yapılmasını, üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda talep ediyoruz. Vakıflardaki kira artışlarının çok fazla olduğunu ve bunun da emsal teşkil ederek piyasayı ekileceğinin altını çizmek istiyorum. Milletvekillerimizle de konuyu paylaştım. Bugün de tekrar Ticaret ve Sanayi Odasıyla, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğiyle ve konunun muhatabı esnaflarımızla bir araya geldik. Vakıf kiracısı esnaflarımızın kira artışları konusunda yaşamış olduğu mağduriyetin biran önce sona erdirilmesini talep ediyoruz "ifadelerine yer verdi. - SİVAS