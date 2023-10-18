Shanghai'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ticareti Artıyor

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) ortağı ülkelerle olan dış ticaretinin toplam değeri 27,92 trilyon yuanı aştı. Shanghai limanı, toplam ithalat ve ihracatının üçte birinden fazlasını oluşturdu.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Yangshan Limanı'nın konteyner terminali görülüyor, 3 Kasım 2021. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

SHANGHAİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin geçtiğimiz on yıl içinde Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) ortağı ülkelerle olan dış ticaretinin toplam değeri 27,92 trilyon yuan (yaklaşık 3,9 trilyon ABD doları) tutarında gerçekleşti. Bu veri, Shanghai limanın toplam ithalat ve ihracatının üçte birinden fazlasını oluşturdu.

2023'ün ilk sekiz ayında Shanghai kentinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkelerle ticareti bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 2,5 trilyon yuanı aştı. Shanghai Gümrüğü tarafından Salı günü açıklanan verilere göre, bu rakam 2013 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 180 oranında arttı.

Shanghai'daki limanlar 2023'ün Ocak-Ağustos ayları arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkelerinden geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,1 artışla 92,6 milyar yuan değerinde tarım ürünü ithal etti.

Öte yandan, Shanghai Gümrüğü bu dönemde Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkelerine yaklaşık 20 milyar yuan değerinde elektrikli yolcu araçları, 27 milyar yuan değerinde lityum pil ve 49 milyar yuan değerinde güneş pili ihraç etti. Tüm bu veriler, dönem boyunca yıllık bazda güçlü bir büyümeye işaret ediyor.