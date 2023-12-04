Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Hasat Tamamlandı

Temmuz ayında örtü altına alınarak iklim şartlarından korunan ve hasat dönemi aralık ayı sonuna kadar uzatılan Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasadı biten üzüm bağlarında beyaz kanaviçe örtüler toplanmaya başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde doğa olaylarına karşı koruma ve hasat dönemini aralık ayı sonuna kadar sürmesini sağlayan ve temmuz ayında bağlarının üstüne serilen beyaz kanaviçe örtüler, hasadın tamamlandığı bağlardan toplanmaya başladı. Üzüm bağlarını her türlü doğa olayına karşı koruyan beyaz kanaviçe örtüler hasadı tamamlanan bağlardan toplanarak gelecek yıl için tekrar kullanılmak üzere depolara kaldırılıyor.

Üzüm bağlarındaki beyaz gelinliklerini toplayan üreticiler şunları söyledi: "Bu yıl bizim için bitti. Örtülerimiz iki ve dört yıllık kullanımlı olup koruma amaçlıdır. İnşallah gelecek yıl yine örtmeye başlarız. Bağlarımızın işi bitmez bir yandan örtülerin toplanması diğer yandan budama derken, budanan çubukların bağlanması, çift ve kışlık gübre atımları yapılır. Yaz kış sürekli bağlardayız." - MANİSA