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Sarıgöl'de Kiraz Sineği Uyarısı

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Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arazilerde yaptıkları denetimlerde kiraz sineğinin görüldüğü belirtilerek, üreticilere ilaçlama yapılması konusunda uyarıda bulundu.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arazilerde yaptıkları denetimlerde kiraz sineğinin görüldüğü belirtilerek, üreticilere ilaçlama yapılması konusunda uyarıda bulundu.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arazi incelemelerinde kiraz sineği tespit edildi. Müdürlük yazılı bir açıklama yaparak, "Kiraz yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin kiraz sineği zararlısına karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapabilirler. İlaçlarınızı reçete ile alınız. Son ilaçlama ile hasat arasındaki geçmesi gereken bekleme süresine mutlaka dikkat ediniz." şeklinde uyarılarda bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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