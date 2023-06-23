'Sanayide Kadın Eli Projesi'nin Ankara ayağına ilişkin protokol ASO'da imzalandı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hedefleri için "sanayide kadın eli"nin önemini vurgulayarak, "Dünya nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor, o halde iş dünyasının iş gücü ve yönetim kadrolarında daha çok kadın temsiline ihtiyacı var.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hedefleri için "sanayide kadın eli"nin önemini vurgulayarak, "Dünya nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor, o halde iş dünyasının iş gücü ve yönetim kadrolarında daha çok kadın temsiline ihtiyacı var. " dedib

ASO koordinasyonunda çalışmalarını yürüten TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulunca gerçekleştirilen "Sanayide Kadın Eli Projesi"nin Ankara ayağına ilişkin protokol Odada düzenlenen törenle imzalandı.

Seyit Ardıç, törende yaptığı konuşmada, kadınların tarih boyunca seferberlik ve üretimde yer aldığını söyledi.

Özellikle sanayide düşük seviyede olan kadın istihdamını artırmanın ve kadınları ekonomik anlamda güçlendirmenin önemine işaret eden Ardıç, şunları söyledi:

"Ülkemizin önemli kurum ve kuruluşlarıyla bunun için bir araya geldik. Ortak bir inancımız var. Ülkemizin büyüme ve kalkınma hedefleri için 'sanayide kadın eli' son derece önemli. Dünya nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor, o halde iş dünyasının iş gücü ve yönetim kadrolarında daha çok kadın temsiline ihtiyacı var. Yapılan ilginç bir araştırmaya göre, dünyadaki yönetim kurulu başkanları arasında adı John olanlar, kadın olanlardan daha fazla. Eminim ki ülkemizde de Mehmetler bütün kadın başkanlardan daha fazladır. Hedefimiz sanayide kadın istihdamını artırmaktır. Çünkü o güç onlarda (kadınlarda) var." dedi.

Ardıç, kadının eli, emeği ve aklının artık Ankara sanayisinde daha fazla yer alacağını dile getirdi.

Amaç, 'sanayide kadın çalışmaz' algısını değiştirmek

TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmazyiğit, TÜİK verilerine göre, Türkiye'de nisan ayı itibarıyla iş gücü piyasasında yer alan 15 yaş ve üzeri kadınların sayısının yaklaşık 10 milyon civarında olduğunu belirterek, "İş gücü piyasalarına ilişkin önemli gelişmeler kaydedilmekle birlikte, rakamların halen istenilen düzeyde olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Yılmazyiğit, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de kadın istihdamının sektörel dağılımına dikkati çekerek, şu bilgiyi verdi:

"Yüzde 61,5 ile hizmetler sektörü en büyük paya sahiptir. Bu sektörü yüzde 20,6 ile tarım, yüzde 17,9 ile sanayi ve inşaat sektörünün izlediği görülmektedir. Sanayide yüzde 17,9 oranıyla oldukça düşük olduğunu görüyoruz ancak bu oranın önemli bir kısmı sanayi içinde hizmet olarak görülüyor. O zaman sanayide yüzde 2 civarında bir rakam kalıyor."

Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartlarından birinin kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımını sağlayabilmek olduğunu söyleyen Yılmazyiğit, sanayinin kadın eliyle daha da güçleneceğini ifade etti.

Yılmazyiğit, "Sanayide kadın çalışamaz" algısını değiştirmek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla hazırlanan ve 19 ilde hayata geçirilen "Sanayide Kadın Eli Projesi"nde Ankara'nın yer almasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Kadınların bu projeyle sanayinin tüm alt sektörlerinde bilgi ve becerilerini artırıp, istihdam imkanına kavuşacak olmaları bizleri son derece heyecanlandırıyor." dedi.

Projenin tam bir "kazan-kazan" projesi olduğunu vurgulayan Yılmazyiğit, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara'da hem sanayi sektöründe donanımlı iş gücü ihtiyacı karşılanmış olacak hem de sanayide kadın sayısının artmasıyla ülke ekonomisine artı değer yaratılmış olacak. Bu çok önemli bir katkı. 'Sanayide Kadın Eli' başlığı altında hayata geçirilen farkındalık projesi 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' kategorisinde, 'Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü'ne layık görülmüştür."

"Girişimci ve yönetici kadın sayımızı artırmaya çalışıyoruz"

Program kapsamında daha önce hazırladığı video ile katılımcılara seslenen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise şu ifadeleri kullandı:

"Böyle güzel projelerle ülkemize katkı sağlamak, kadınlarımızı hayatın her alanında var edebilmek ve kadın istihdamını artırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadın girişimciliğinin önünü açmada kadınlarımızı cesaretlendirerek girişimci ve yönetici kadın sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan bir nebze de olsa cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçme çalışmalarımızla kadınlarımızı bu ülkenin bir parçası, toplumun yarısı olarak ekonomiye katkı sağlayabilecek duruma getirmeye çalışıyoruz."

Proje protokolün imza törenine, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Etkinlikte, ASO'ya kayıtlı ilk kadın sanayici Birten Gökyay da yerini alırken projenin tanıtım videosu katılımcılara izletildi.

Konuşmaların ardından projenin tarafları, protokole imza attı.

Sanayide Kadın Eli Projesi hakkında

Sanayide çalışan kadın istihdamının artırılmasını amaçlayan "Sanayide Kadın Eli Projesi", TOBB Kadın Girişimciler Kurulu girişimiyle 19 ilde uygulanıyor.

Söz konusu projenin Ankara'da hayata geçirilebilmesi için başlayan çalışmalar kapsamında, proje dahilinde pilot bölge olarak istihdam ihtiyacının yoğun olduğu Temelli Havzası belirlendi. Bu ihtiyacın, istihdama katılamamış ama çalışmaya istekli kadınlardan, meslek lisesi, lise mezunu veya eğitimi devam eden gençlerle sağlanması hedefleniyor. Bu çerçevede, meslek liseleri ve teknik liselerin okul müdürleriyle irtibata geçilerek, mezun ve mezun olacak öğrencilerle iletişim sağlanması planlanıyor.

Ayrıca, Temelli bölgesindeki mahalle muhtarlarıyla görüşmeler yapılarak mahallerindeki iş arayan ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşılması öngörülüyor.

İstihdam ihtiyacının tespiti ve sanayicilerden taleplerin toplanması amacıyla analiz anketi yapılarak, istihdam alanlarının belirlenmesi, firmalardan alınan taleplerin İŞKUR'a iletilerek, bu kurum aracılığıyla işe yerleştirmelerin yapılması da hedefleniyor.