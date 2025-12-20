Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Planlı sanayileşme atılımımızın merkezinde yer alan organize sanayi bölgelerimizin su, enerji ve atık yönetimini entegre bir anlayışla ele alıyoruz." dedi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen OSB İsale Hattı Açılışı ve İslahiye Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Bakan Kacır, dünyanın küresel iklim değişikliği tehdidini giderek daha somut şekilde hissettiğini söyledi.

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, ekonomilere büyük zarar veren ve doğal yaşamı tehdit eden bu konunun her coğrafyayı farklı şekilde sınadığını ifade eden Kacır, "İklim değişikliğinin etkileri, adeta bir alarm niteliğinde kendini göstererek sistemsel bir kırılmaya işaret ediyor. Ülkemiz de jeopolitik konumu gereği iklim krizini en fazla hisseden ülkeler arasında yer alıyor." dedi.

"Su kaynaklarımızın sanayimizde etkin ve verimli kullanımını destekliyoruz"

Bakan Kacır, suyun şehirlerin refahı kadar, sanayinin sürekliliği için de stratejik bir girdi olduğunu vurguladı.

"Gaziantep gibi üretim kabiliyetiyle, ihracat performansıyla, girişimci ruhuyla Türkiye'nin omurgasını taşıyan şehirlerimizde su yönetimi geleceği yönetmek demektir." ifadesini kullanan Kacır, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak su kaynaklarımızın sanayimizde etkin ve verimli kullanımını destekleyecek adımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Planlı sanayileşme atılımımızın merkezinde yer alan organize sanayi bölgelerimizin su, enerji ve atık yönetimini entegre bir anlayışla ele alıyoruz. OSB'lerimizi verimli ve çevreci üretim üslerine dönüştürüyoruz."

Kacır, OSB'lerde verimliliğin temeli olan merkezi atık su arıtma tesisi sayısının 147'ye çıkarıldığını ve 221 OSB'de atık su sorununun çözüldüğünü söyledi.

"Dünya Bankası ile sürdürdükleri Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nde gelecek yıl 8 OSB'de Atıksu Arıtma Tesisi ve 5 OSB'de Atıksu Geri Kazanım Tesisi Projesi'ni tamamlamayacaklarını dile getiren Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"Yeşil Dönüşüm Programı'yla imalat sanayimizdeki firmaların döngüsel ekonomi, atık yönetimi, kaynak verimliliği, karbon salınımını azaltmaya dönük yatırım projelerine 180 milyon liraya kadar nakit destekler, yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi sağlıyoruz. Bugün de yine stratejik bir sanayi altyapı yatırımını, bir vizyon projeyi Gaziantep OSB'mize kazandırıyoruz. Bakanlığımız destekleriyle hayata geçirilen Fırat-Gaziantep OSB Su İsale Hattı Projesi ile Gaziantep sanayisinin su ihtiyacını yüksek verimlilikle karşılıyoruz. Fırat Nehri'nden organize sanayi bölgemize ulaştırdığımız su sayesinde su temininde yer altı kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Toplam yatırım tutarı 4 milyar lira olan projemiz kapsamında 5 adet terfi istasyonu ve 6 adet regülasyon havuzu inşa ettik."

Bakan Kacır, hidrolik, mekanik ve yapısal imalatları eksiksiz şekilde tamamlanan proje ile günlük 120 bin metreküp su iletim kapasitesiyle Gaziantep OSB'sinin sanayi suyu ihtiyacının sorunsuz şekilde karşılanacağını söyledi.

Üretim verimliliği için OSB'lere verilen destekler

Bakanlık olarak üretimde ekonominin tüm sektörlerinde verimliliği yükseltecek projeleri hayata geçirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Kacır, "Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da içme suyu ve atık su arıtma tesislerinde bulunan eski ve verimsiz motorların yüksek verimliliğe sahip motorlarla değişimini gerçekleştirdik. Bu projemiz kapsamında 29 tesiste toplam 121 adet verimsiz motorun değişimini tamamladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, depremde ağır yıkıma maruz kalan diğer illerimizde olduğu gibi, Gaziantep'te de çok boyutlu bir eylem planını devreye aldık." diye konuştu.

Kacır, depremden yoğun etkilenen ilçelerdeki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl Bakanlık olarak karşıladıklarını, deprem felaketinin hemen ardından sanayi işletmelerinin en kısa sürede üretime yeniden başlayabilmesini sağlamak amacıyla harekete geçtiklerini ve sanayicilerin talepleri, bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda depremden sonra Gaziantep'te 2 bin 265 hektar büyüklüğünde 11 yeni sanayi alanının ilan edildiğini söyledi.

Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 80 iş yerilik sanayi sitesini İslahiye'de inşa ettiklerini anlatan Kacır, "Noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz kura ile 48 iş yerinin hak sahiplerini belirledik. Hak sahiplerimize alın terlerinin kazanca dönüştüğü iş yerlerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İşletmelerimiz, inşallah yeniden ayağa kalkacak, iş yerlerimiz faaliyetlerine güvenle kaldığı yerden devam edecek." ???????diye konuştu.

Programda AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından OSB İsale Hattı'nın açılışı için butona basıldı, İslahiye'deki iş yerlerinin anahtar teslimi gerçekleştirildi.