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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: "Bu hafta yine Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşadığımız olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: "Bu hafta yine Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşadığımız olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'lerimiz için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı başlatıyoruz.