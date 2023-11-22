Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: "Bu hafta yine Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşadığımız olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: "Bu hafta yine Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşadığımız olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'lerimiz için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı başlatıyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: "Bu hafta yine Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşadığımız olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'lerimiz için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı başlatıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi