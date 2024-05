Samsun Valisi Orhan Tavlı, SGK çalışanlarının gününü kutladı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK çalışanlarının gününü kutladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve beraberindeki personel ile birlikte 13-19 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Tavlı, ziyaretlerinden dolayı SGK çalışanlarına teşekkür ederek, Sosyal Güvenlik Haftalarını kutladı.

Ziyarette konuşan SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya ise, "Her yıl 16 Mayıs'ı içine alan hafta, SGK tarafından Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 13-19 Mayıs tarihleri arasında 18.'sini kutlayacağımız Sosyal Güvenlik Haftası'nda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür haftalar toplumda farkındalık oluşturmakta, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önem taşımaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunu, herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, iletişimin her yöntemi kullanılarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız" dedi. - SAMSUN