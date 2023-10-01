Samsun'da Yağmur Suyu Terfi Projesi Hızla İlerliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Canik ilçesinde başlattığı Yağmur Suyu Terfi Projesi'nin hızla ilerlediğini bildirdi. Proje kapsamında yapılan Yağmur Suyu Keson Terfi Merkezi'nin betonarme imalatı tamamlandı ve tahliye çalışmaları başladı. Proje tamamlandığında bölgede yaşanan su baskını ve taşkın problemleri önlenmiş olacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (SASKİ) yağışlarda oluşan su baskını ve taşkın problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla Canik ilçesinde başlattığı "Yağmur Suyu Terfi Projesi"nin hızla ilerlediği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsan Sanayi Sitesi ve Eski Sanayi bölgesinde yapılan Yağmur Suyu Keson Terfi Merkezi'nin betonarme imalatı tamamlandı. Terfi merkezinde biriken yağmur sularının tahliyesini Mert Irmağı'na sağlamak amacıyla bölgeye getirilen duktil boruların belirlenen hatta döşenmesi için çalışmalar başladı.

Sözleşme bedeli 7 milyon 555 bin lira olan projenin inşaat çalışmaları bittiğinde, sağanak yağmurlar sonrası bölgede biriken yüzey suları Yağmur Suyu Keson Terfi Merkezinde toplanacak. Merkezde bulunan ve her biri saniyede 0,5 metreküp su tahliyesi gücüne sahip 4 pompa yardımıyla sular alıcı ortama deşarj edilecek. SASKİ, bu sayede bölgede yaşanan yağmur suyu ve taşkın probleminin önüne geçecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şiddetli ve ani sağanak neticesinde meydana gelen taşkınlarda belirlenen zayıf noktalar için hızla çalışma yapıp proje ürettiklerini belirtti.

Kentin dört bir yanında büyük altyapı çalışmalarını hayata geçirdiklerine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Dev bütçeli projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Çözüm odaklı çalışmaya, her zaman verimlilik ilkesi ile hareket etmeye özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için her alanda gayret, hakkaniyet ve samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz. Maalesef kentimizde son birkaç ayda ani ve şiddetli sağanak yağışlar sonucunda sel ve taşkın afetleri meydana geldi. Ekiplerimiz sahadaydı ve hızlı müdahale ile hemen hayatı normale döndürdük. Sel sularını hızla tahliye edip yolları tekrar ulaşıma açtık. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışma ile bu bölgelerde zayıf noktalar belirlendi ve hızla projeler üretildi. Eski Sanayi Sitesi ve Gülsan Sanayi Sitesi için de Yağmur Suyu Keson Terfi Merkezi'nin inşaatına başladık. Betonarme inşaatını hızla tamamladık. Bölgeye suyun Mert Irmağı'na tahliyesini sağlamak için duktil borular getirildi. Dört motorlu pompayla yağmur suları Mert Irmağı'na tahliye edilecek. Ekiplerimizin bölgedeki hummalı çalışması gece gündüz devam ediyor."

SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ise Gülsan Sanayi ve Eski Sanayi bölgesindeki yağmur suyu altyapısının yetersizliğinden kaynaklı sıkıntıların giderilmesi için bölgede 6 metre çapında 8 metre derinliğinde Keson Terfi Merkezi inşaatının tamamlandığını aktardı.

Yanık, pompa imalatlarının bitmek üzere olduğunu elektrikle ilgili ise ekipmanların sevke hazır olduğunu belirterek, "Yağmur sonrası biriken suyu pompalarla Mert Irmağı'na basacağız. Mert Irmağı ile Keson Terfi Merkezi arasında oluşacak 700 metre uzunluğunda 1200 milimetre çapında duktil borularımız da sahaya indi. Bunların kazı çalışmaları yapılarak boru montajlarına hızla başlanacak. Hedefimiz en geç Ekim ayının 25'inde buradaki sistemi devreye almak." ifadelerini kullandı.