Sakarya'dan Mart Ayında 418 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sakarya'dan Mart ayında toplam 418 milyon 217 bin dolarlık ihracat, 310 milyon 850 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

TÜİK, dış ticaret istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye'de ihracat Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sakarya'da ise 2024 yılının Mart toplam 418 milyon 217 bin dolarlık ihracat, 310 milyon 850 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. - SAKARYA