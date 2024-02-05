PTT, deprem bölgesindeki gönderilerde yüzde 30 indirim kampanyası başlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Genel Müdürlüğünün deprem bölgesindeki gönderilerde 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında yüzde 30 indirim kampanyası başlattığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından kampanyaya ilişkin açıklama yaptı.

Asrın felaketinde zarar gören illerde ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlaması için PTT Genel Müdürlüğü eliyle yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesine yapılan her gönderi bir umut anlayışı ile 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerimiz çıkışlı ve varışlı gönderilere güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim uyguluyoruz."

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Uraloğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ilk anından itibaren depremzede vatandaşların ulaşımın her modunda yanında olduklarını ifade etti. Uraloğlu, depremin ilk anından itibaren PTT Genel Müdürlüğü eliyle, yurt içi ve yurt dışından gelen 43 bin 350 adet yardım kolisinin ücretsiz bir şekilde deprem bölgesine taşındığını hatırlattı.

Açıklamada, bölge ticaretini canlandırarak deprem bölgesinin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan kampanyayla depremzedelerin ihtiyaç duydukları ürünlere daha kolay ulaşmasının sağlanacağı vurgulanarak, "Böylelikle maddi manevi kayıplar yaşayan depremzedelere destek olunacak." değerlendirmesi yer aldı. Ayrıca, bakanlığın depremlerin ardından 11 ilde kalıcı konutların inşa süreci ile ulaşımda meydana gelen hasarların giderilmesi için ivedilikle çalışma yürüttüğü kaydedildi.