Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı İstanbul'da başladı

İstanbul'da düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMTEK) Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizler için en stratejik alanlardan birisi petrol ve doğal gaz sektöründeki teknolojinin yerlileştirilmesidir" dedi.

İstanbul'da düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMTEK) Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizler için en stratejik alanlardan birisi petrol ve doğal gaz sektöründeki teknolojinin yerlileştirilmesidir" dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2020 yılından bu yana petrol ve doğal gaz sektöründe ihtiyaç duyulan teknoloji ve ekipmanın üretim süreçlerinin yerlileştirilmesi hedefiyle düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMTEK) toplantılarının dördüncüsü İstanbul'da başladı.

PEMTEK toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye enerji teknolojilerinde son yıllarda ciddi bir hamle gerçekleştirdi. Enerjide yerli kaynak, yerli ekipman ve yerli teknoloji kullanımı günden güne artıyor. Bizler için en stratejik alanlardan birisi petrol ve doğal gaz sektöründeki teknolojinin yerlileştirilmesidir. Kaynak bizimse, teknoloji de bizim olmalı. Petrol ve doğal gaz arama ve üretim süreçlerinde kullandığımız pek çok ekipmanı bugün artık yerli imkanlarla üretebiliyoruz. Sektörümüz, yeni tedarikçilerin sürece daha fazla entegre olmasıyla daha da büyüyecek ve güçlenecek" ifadelerini kullandı.

"Petrol ve doğal gaz arama ve üretim sürecinde kullandığımız pek çok ekipmanı bugün artık yerli imkanlarla üretebiliyoruz"

Bakan Dönmez, "Türkiye bugün hidrokarbon kaynaklarının üretiminden depolanmasına, dağıtımından ticaretine kadar her alanda faaliyet gösteriyor. Milli enerji hedefimiz istikametinde petrol ve doğal gaz arama ve üretim sürecinde kullandığımız pek çok ekipmanı bugün artık yerli imkanlarla üretebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerli sondaj kulesinde su altı akıllı robota kadar hem karada hem de denizlerde kullandığımız arama ve sondaj ekipmanları yerli teknolojinin izlerini taşıyor" ifadeleri kullanan Bakan Dönmez, "Bu izler bir sonraki çalışmalar için de yol gösterecek. Türkiye'nin günlük en fazla üreten kuyusu Esma Çevik kuyumuz günlük 7 bin varillik üretim yapıyor. İnşallah bu yıl açacağımız yeni kuyularla günlük üretimimizi 15 bin ile 20 bin varile kadar çıkartacağız. Yeni sahaların keşfi için de ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah buralardan da haberler alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Enerji de bağımsızlık bizim temel hedeflerimizden bir tanesi"

Enerji de bağımsızlık bizim temel hedeflerimizden bir tanesi olduğunu söyleyen TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Bağımsız Türkiye hayali, bağımsız Türkiye ateşi gönlünde yanan herkes aslında bu çalışmaların birer paydaşıdır. Türkiye'nin 2022 yılında enerji ithalatı 100 milyar dolardır. 100 milyar dolar enerji ithalatı olan bir ülkeyiz. Her gün 300 milyon dolar kaynağımız, paramız 20 Nisan 2023'te devir aldığımız tesiste ise doğal gaz üretimini 10 kat arttırmıştık. Altını çizelim yüzde 1000 arttırmış durumdayız. Ham petrol üretimi 2 kat, doğal gaz üretimi 10 kat artmıştır. 710 milyar metreküp tabii ki teknik çalışmalar sonucunda ortaya konulmuş bir rakamdır. Sakarya projesini dahil ettiğimizde yurtiçi satın almalarımızın toplamı 3.2 milyar dolar yani aşağı yukarı baktığınızda 70 milyar lira eğer başarının bir sırrı varsa birçok sırrı var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL