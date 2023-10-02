Özakalın; 6 Teşvik Bölgesi ve 2. OSB'nin takipçisiyiz

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO'nun Ağustos Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Sonrasında, Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, yönetim kurulu faaliyetleri hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi.

Başkan Özakalın konuşmasında ilk olarak Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıkları ziyaretle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un da yer aldığı ziyarette, bölgesel ve küresel ticarette iş dünyasının gündeminde yer alan konuların görüşüldüğünü, ülke ekonomisinin gelişmesine ve toplumsal refahın artışına yönelik çalışmaların gündeme geldiğini söyledi. Ziyarette kendisinin de 2. OSB 3. Etap alanının genişletilmesi, buna ilaveten yeni bir organize sanayi bölgesi oluşturulması ve Erzurum'un 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınması başta olmak üzere iş dünyamızın talep ve beklentilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini dile getiren Başkan Özakalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da kendisine arz ettiğimiz sorun ve taleplerimizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması yönünde talimat vermesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

Bakan Işıkhan ve Strateji-Bütçe Başkanı Şenel'le Toplantı

Özakalın konuşmasında, TOBB Yönetim Kurulunun Çarşamba günkü toplantısını, iş dünyası için iki önemli ismin katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi; "Toplantıda ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel ve ekibi ağırladık. Toplantıda, hazırlıkları süren 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk kalkınma planı olacak strateji belgesinin ve kamu-özel sektör istişaresinin önemli ve değerli görüldüğü ifade edildi. Yönetim Kurulu toplantımızda daha sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı konuk ettik. Bakanlık heyetinin de yer aldığı toplantıda, çalışma hayatına ilişkin iş dünyasının talep ve beklentiler istişare edildi."

Özakalın, TOBB'daki Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

TOBB Yönetim Kurulu'nda görev almasının ardından Birliğin çeşitli organlarında da yeni görevler üstlendiğini ifade eden Özakalın, "Odamız adına üstlendiğimiz bu görevleri de layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz ay TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu'na sorumlu TOBB Yönetim Kurulu üyesi olarak başkanlık ettim. Ardından 25 Eylül tarihinde de yine TOBB Yönetim Kurulumuz adına TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi'nin yeni dönemdeki ilk toplantısına başkanlık ettim. Ülkemizde ve dünyada Orman ürünleri sektöründe söz sahibi firmaların sahipleri, yönetim kurulu başkanları, CEO ve genel müdür seviyesindeki üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Sektör adına değerli çalışmalar yapacağımıza inandığım Sektör Meclisi'ndeki üyelerimizle 3 ayda toplanma kararı aldık" dedi.

Başkan Özakalın Meclise yaptığı sunumda ayrıca, Türkgözü Gümrük Kapısının açılış programı, Sivas'ta gerçekleştirilen 'Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması, 2.OSB Müteşebbis Heyet toplantısı, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, AB Destekli İstihdam Projesi ve Oda'nın akreditasyon çalışmalarıyla ilgili konularda da bilgiler verdi.

Başkan Özakalın sunumunun ardından Meclis üyelerinin çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırdı. - ERZURUM