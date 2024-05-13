ORSİAD Başkanı: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi verimliliği arttıracak

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin verimliliği arttıracağına inandıklarını belirterek, "Kaynakların doğru biçimde, doğru alanlara yöneltilmesi de bütçe disiplini ve ekonomik gelişim açısından önemli bir kilometre taşı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çamur, yaptığı açıklamada, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tüm dünyanın, son yıllarda Türkiye gibi ülkelerin kangreni haline gelen yüksek enflasyonla ancak topyekun mücadele edilebileceğini belirten Çamur, alınan tedbirlerle, atılan adımlarla kışa girerken enflasyonla mücadelede güçlü bir yol alınmış olunacağını tahmin ettiklerini, kamunun da çabasını gördüklerini ifade etti.

Ekonomi yönetiminin, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığının önemine işaret eden Çamur, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf kararlarının, verimliliği arttıracağına inandıklarının altını çizdi. Çamur, şunları kaydetti:

"Elbette bu süreçte kararlılık, şeffaflık ve Hazine'nin kamuda tasarruf planlarının etkinliğini denetlemesi oldukça mühim. Kamu harcamalarının kısıtlanması dışında kaynakların doğru biçimde, doğru alanlara yöneltilmesi de bütçe disiplini ve ekonomik gelişim açısından önemli bir kilometre taşı olacaktır. Verim arttığında, tasarruf bir anlam kazanacaktır. Para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reformların da gerekliliğini defaten dile getirmiştik, bir kez daha yineliyoruz. İş dünyası olarak biz de artık önümüzü görmek istiyoruz. Ancak tüm tarafların uyumu, işbirliği ve istikrarla bu enflasyon canavarının üzerinden geliriz."