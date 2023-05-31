New York Borsası Karışık Seyirle Tamamladı

ABD'de borç limiti gündemi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken New York borsası karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalışla 33.042,78 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,01 artarak 4.205,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kazançla 13.017,43 puana çıktı. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın faiz artışına yönelik beklentiler artarken, Nvidia ve Tesla hisselerinde yükseliş yaşandı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalışla 33.042,78 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 artarak 4.205,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kazançla 13.017,43 puana çıktı.

ABD'de borç limiti gündemi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında borç limitinin artırılmasına ilişkin prensipte anlaşma sağlanmasına rağmen Kongredeki bürokratik sürecin kalan kısıtlı sürede tamamlanıp tamamlanamayacağı risk algısını beslemeyi sürdürdü.

Borç limitine yönelik alınan önlemlerin tükenerek ülkenin nakit sıkıntısı çekmesine günler kala sağlanan anlaşma sonrası Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar artırılmasını öngören tasarının çarşamba günü oylamaya sunulmasının planlandığını belirtmişti.

McCarthy, bugün yaptığı açıklamada da borç limitinin artırılmasına yönelik tasarının yeterli sayıda Cumhuriyetçinin desteğini alacağından emin olduğunu aktardı.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries de borç limiti tasarısının geçirilmesine yönelik desteğin kazanılmasına dair bir sorun görmediğini kaydetti.

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankasının (Fed) 25 baz puanlık bir faiz artışına daha gideceğine dair beklentiler artarken Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edildi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun düştüğüne ikna olmak için talebin soğuduğuna dair işaretler aradığını belirtti. Barkin enflasyonun birçok kişinin umduğundan daha inatçı olacağını bildirdi.

Öte yandan ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisselerinde bugün neredeyse yüzde 3'lük artış teknoloji hisselerindeki yükselişe öncülük etti. Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri gün içinde 1 trilyon dolara ulaştı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya gelmesi sonrası yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mayısta aylık bazda 1,4 puan azalışla 102,3'e düştü.

Ülkede S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise martta aylık bazda mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 0,4 yükseldi.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,5 artarken yıllık yüzde 1,1 ile Mayıs 2012'den bu yana ilk düşüşünü kaydetti.