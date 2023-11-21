Muğla ve Aydın'da 2023 yılında 502 orman ve ziraat yangını meydana geldi

Muğla ve Aydın illerinde 2023 yılında toplam 502 adet orman ve ziraat alanı yangını yaşandı. Bu yangınlarda toplamda 819 hektar alan zarar gördü.

Muğla ve Aydın'da çıkan 502 yangında 819 hektar alan yandı

MUĞLA - Türkiye'de yangına en hassas iller arasında yer alan ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Muğla ve Aydın illerinde 2023 yılı 1 Ocak-20 Kasım tarihleri arasında toplam 502 adet orman ve ziraat alanı yangınında 819 hektar alan yandı.

Yaklaşık 60 bin hektar orman ve ziraat alanı yangını ile 2021 yılında Muğla tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan Muğla, 2022 yılında Aydın ve Muğla illerinde 5 bin 523 hektar orman ve ziraat alanı yangını ile Türkiye'de en fazla yangının olduğu il oldu. Büyük bölümü insan unsuru olan orman yangınlarında doğal, yıldırım, kasıt ve anız yangınları 2023 yılında da devam etti.

Yangınların büyük bölümü Eylül-Ekim aylarında yıldırım kaynaklı yangın olurken, Muğla'da 4 Eylül 2023 tarihinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangın sayısı 36 yangın ile rekor kırdı. Bir gün içinde 36 ayrı noktada çıkan orman ve makilik yangını büyümeden ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

405 hektar ormanlık alan yandı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı Muğla ve Aydın illerinde 2023 yılı 1 Ocak-20 Kasım tarihleri arasında meydana gelen orman yangını sayısı 319 adet. 319 orman yangınında yanan ormanlık alan miktarı ise 405 hektar. Yine Muğla ve Aydın illerinde 2023 yılının 20 Kasım tarihine kadar 193 adet ziraat yangını çıktı. Bu yangınlarda yanan alan ise 414 hektar. Muğla ve Aydın illerinde toplamda 502 adet orman ve ziraat yangını meydana gelirken, bu yangınlarda toplam yanan alan miktarı ise 819 hektar. 2022 yılında ise 234 orman yangınında yanan alan miktarı 5 bin 523 hektar olarak kayıtlara geçti.