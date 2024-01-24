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Mısır'da El-Dabaa Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesine ilk beton döküldü

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un mühendislik biriminin üstlendiği Mısır'da inşa edilen El-Dabaa Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. ünitesinin temel plakasına ilk beton döküldü. El-Dabaa NGS, Afrika kıtasındaki en büyük nükleer inşaat projesi haline geldi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un mühendislik biriminin üstlendiği Mısır'da inşa edilen El-Dabaa Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. ünitesinin temel plakasına ilk beton döküldü.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, dört üniteden oluşacak El-Dabaa NGS, Afrika kıtasındaki en büyük nükleer inşaat projesi haline geldi.

İlk betonun dökülmesi dolayısıyla düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi video konferans aracılığıyla katıldı. Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir, Mısır Nükleer Güç Santralleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emced El-Vekil ve diğer yetkililer törende hazır bulundu. İki ülkenin liderleri El-Dabaa NGS'nin 4. ünitesinin temel plakasına ilk betonun dökülmesine sembolik olarak onay verdi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev törende yaptığı konuşmada, "Bugün Mısır'ın nükleer enerji tarihinde ve Rusya-Mısır ilişkilerinde dönüm noktası niteliğinde bir gelişmeye tanıklık ediyoruz. 4. ünitenin temel plakasına ilk betonunun dökülmesiyle Asvan Barajı'nın inşasından bu yana ülkelerimiz arasındaki en büyük iş birliği projesi olan Mısır'ın ilk nükleer güç santralinin inşası tam anlamıyla başlatılmış oluyor. Artık El-Dabaa NGS'nin dört güç ünitesi de yapım aşamasında bulunuyor. Bu da Mısır'daki sahamızın dünyanın en büyük iki nükleer inşaat projesinden biri haline geldiği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir de 4. ünitenin temel plakasına ilk betonun dökülmesinin Rus ve Mısırlı uzmanlar arasında sürdürülen verimli iş birliğinin bir kanıtı olduğunu vurguladı. Bakan Şakir, betonun dökülmesinin hem Mısır hem de Rusya'nın siyasi liderleri tarafından sağlanan desteğin yanı sıra her iki tarafın proje ekiplerinin gece gündüz devam eden sıkı çalışmaları ve özverilerinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Nükleer teknoloji ihracatında küresel lider konumunda bulunan Rosatom, 2023 boyunca önemli işlere imza attı. Beş set reaktör ekipmanı üreterek bir rekor kıran Rosatom, Belarus NGS'yi tamamlamayı başardı. Ayrıca, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinin devreye alınması için gerekli izin de aynı yıl içinde alındı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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