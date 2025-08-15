Konya'da Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Tanıtıldı

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Konya Sanayi Odası işbirliği ile Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programlarına yönelik tanıtım toplantısı düzenledi.

KOBİ'lerin, oda ve borsa temsilcilerinin, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla Konya Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Mevlana Kalkınma Ajansı yetkilileri tarafından programlara yönelik olarak sunumlar gerçekleştirilerek katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı. Toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özarpa, "Konya, özellikle son yıllarda sanayi üretiminde önemli başarılar elde ederek, Türkiye'nin en güçlü sanayi şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Şehrimizin elde ettiği bu başarıda, devletimizin bugüne kadar sunduğu yatırım teşviklerinin büyük rolü olduğunu biliyoruz. Ancak bu kez karşımızda çok daha stratejik, hedef odaklı ve bölgesel kalkınmayı önceleyen bir yatırım teşvik sistemi duruyor. Yeni sistem kapsamında Konya'mızda dört öncelikli sektör desteklenecek. Demiryolu araçlarının parçalarının üretimi, mermi üretimi, askeri silah parçaları ve soğuk dövme namlu üretimi, yem katkı maddeleri üretimi. Bu sektörler, hem şehrimizin sanayi alt yapısına, hem de ülkemizin stratejik hedeflerine uygun olarak belirlenmiştir. Bizler bu hedef odaklı yeni teşvik sistemi ile Konya'mızın sanayide yazdığı başarı hikayelerinin artacağına inanıyoruz. Temennimiz, sanayicilerimizin bu teşvik programından en verimli şekilde yararlanmasıdır" dedi.

Ardından söz alan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı da, "Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla sorumlu oldukları bölgelerin her açıdan gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren kalkınma ajansları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de, bir yandan uyguladığımız çeşitli destek mekanizmaları ile bölgemizin her açıdan gelişimini hedeflerken, diğer yandan da ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının bölgemize çekilerek bölge insanımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için çalışmalarımızı paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Ajansımız tarafından bu minvalde yürütülen çalışmalar neticesinde de ajansımız kurulduğu günden bugüne kadar uygulanan mali ve teknik destek programları ile bölgeye 2025 yılı rakamlarıyla 3 milyar TL kaynak aktarılmış eş finansmanlarla birlikte 6 Milyar TL'den fazla yatırım harekete geçirilmiştir. Kalkınma ajansları hibe ve kredi desteklerinin yanında yatırım destek ofisleri aracılığı ile de bölgelerindeki yatırımların artmasını sağlamak üzere, yerli ve yabancı yatırımcılara bölgenin ekonomik potansiyeli, sektörel fırsatlar, mevzuat ve teşvikler hakkında bilgi sağlamak. Yatırım sürecinde proje hazırlama, izinler, finansman vb. konularında hizmetler sunmaktadır. Ajanslarımız bu faaliyetlerini yürütürken gerek kalkınma planları ve diğer ulusal planlarda gerekse yine ajanslarımız tarafından hazırlanan bölge planlarında belirlenen stratejik konularda görev sahalarında yapılacak yatırımları hızlandırabilmek adına yeni teşvik sistemi ile farklı bir teşvik programının da uygulanmasından sorumlu hale geldiler. Tam da bu noktada, Ajansımız tarafından 29 Mayıs 2025 tarihli resmi gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında karar ile devletimiz tarafından yatırımlara sağlanan destekler ile ilgili önemli düzenlemelerin gerçekleştirildiği teşvik sistemi ile ilgili olarak da çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ile sektörel ve bölgesel teşvikler başlıkları altında çeşitli destek unsurlarını içeren yeni teşvik sistemi; ağırlıklı olarak teknoloji, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi konularına odaklanarak; yüksek katma değerli yatırımların artırılmasını, ithalata bağımlılığın azaltılmasını, yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesini ve bölgesel kalkınma farklarının azaltılmasını hedeflemektedir. Daha seçici ve odaklı bir yaklaşımla yürütülecek olan yeni teşvik sisteminde en güçlü destekler, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi programında yer almaktadır. Bu başlık altındaki teknolojik hamle programı ile yüksek katma değerli yatırımlara, yerel kalkınma hamlesi programı ile her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve stratejik hamle programı ile de belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlar ile dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler verilecektir. Bu saydığımız programlardan belki de en yenilikçisi olan ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak önceliğinde yürütülmesi öngörülen yerel kalkınma hamlesi programı kapsamında ise; bölgesel potansiyellerin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, illerde hiç üretimi olmayan ve başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, mevcut sektörlerin ileri-geri bağlantılarının desteklenmesi, yeni kümelerin oluşturulması veya mevcutların güçlendirilmesi gibi mekansal amaçlara matuf yatırımlar desteklenecektir. Bu program kapsamında her il için stratejik öneme sahip 4 yatırım başlığı belirlenmiş ve toplamda 324 yatırım konusu teşvik programı kapsamına alınmıştır. Konya ilimiz için yatırım kapsamına alınan bu konuların belirlenmesi aşamasında Ajansımız tarafından masa başı ve saha çalışmaları olmak üzere iki yönlü çalışma yürütülmüş, masa başı çalışmaları doğrultusunda; Konya-Karaman 2024-2028 Bölge Planı taslak çalışması kapsamında program ve proje önerileri başlıklı ek dosya incelenmiş, ajansımız tarafından hazırlanan ön fizibilite raporları incelenerek, amaca uygun potansiyel yatırım konuları belirlenmiş, diğer kalkınma ajansları tarafından hazırlanan ön fizibilite raporlarından da istifade edilerek, bölgemize uygun olabilecek ürün ve yatırım konuları incelenmiş, ajansımız tarafından daha önceki yıllarda hazırlanan ithal ara malı araştırma çalışması incelenerek ürün tespitleri yapılmıştır. Saha çalışmaları kapsamında ise, ajansımızın Konya ve Karaman için savunma sanayi kabiliyet atlası saha analiz çalışmasında yer alan firmalarla temasa geçilerek ürün ve yatırım konusu önerileri talep edilmiş, bölgede yer alan Ar-Ge merkezleri ile iletişime geçilerek, çalışmanın amacına uygun olacak yenilikçi proje fikirleri konusunda görüşme yapılmış, ulusal hamle programı ürün listesi incelenmiş olup, bölgede üretilebilecek ürünler ilgili kuruluşlar ile istişare edilmiş, çeşitli firma, oda ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler yapılmış, ildeki firmalardan, ülkemizde üretimi olmayan veya sınırlı olan, firmalarımızın yoğun ithal ettikleri ürün bilgileri ile ekonomik coğrafya bağlamında ilçelerimiz özelinde maden, hammadde kaynağı, enerji, bitkisel ürünlerden elde edilebilecek katma değerli ürünlere ilişkin bilgiler talep edilmiş ve netice olarak da bakanlığımız ile yürütülen istişareler sonucunda bu yatırım alanları teşvik programı kapsamına alınmıştır. Yürütülen bu çalışmalar sonucunda Konya ve Karaman illeri için toplam 82 yatırım önerisi bakanlığımıza iletilmiş ve yukarıda zikredilen amaç ve kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde bakanlığımızca Konya ili için raylı taşımacılık için demiryolu araçlarına ait parçaların üretimi, mermi üretim tesisi, metal enjeksiyon kalıplama teknolojisiyle askeri silah parçaları üretimi ve soğuk dövme tekniği ile namlu üretimi ve yem katkı maddeleri/buzağı maması üretimi başlıkları teşvikten yararlanabilecek yatırım konuları olarak belirlenmiştir. Ajansımızın sorumluluk alanında yer alan bir diğer il olan Karaman ilimiz için ise, keratin üretimi ve yün işleme tesisi, meyve atıklarından pektin meyve tozu gibi katma değerli ürünler üretimi, savunma sanayiine yönelik paketlenmiş hazır gıda üretimi, hassas tarım ekipmanları ve tarıma makineleri üretimi konuları teşvik kapsamına alınmıştır. Program, yerel kalkınma hamlesi programı uygulama usul ve esasları tebliği ve yerel yatırım konuları listesi tebliği temel alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce yürütülecek, uygulama, izleme ve değerlendirme çalışmaları ise kalkınma ajansları genel müdürlüğü koordinasyonunda, 26 kalkınma ajansı aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Program kapsamında komple yeni yatırımlar desteklenecek olup, mevcut işletmelerde ise, programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak şartıyla, mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 oranında ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 oranında artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da desteklenebilecektir. Destek, yüzde 50 yatırıma katkı oranı ile KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği gibi bileşenlerin yanı sıra makine alımlarında yatırım tutarının yüzde 15'i ve 240 milyon liraya kadar nakdi destek ya da yatırım tutarının yüzde 20'si ve 240 milyon liraya kadar faiz/kar payı desteği unsurlarından oluşmaktadır. Program başvuruları, www. yerelkalkinmahamlesi. sanayi. gov. tr web adresi üzerinden 01 Ağustos 2025 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olup, son başvuru tarihi ise 30 Eylül 2025 saat 18.00'dir. Bu vesile ile 2030 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde planlanan yeni yatırım teşvik sistemi ile ilgili yeni yatırım alanlarının belirlenmesi noktasında ajans olarak, gerek saha ve gerekse de istişare çalışmalarımızın devam ettiğini, bu noktada tüm paydaşlarımızdan teşvik sisteminde yer almasını istedikleri yatırım alanları konusunda talep beklediğimizi de özellikle dile getirmek istiyorum. 25 yılda ihracatın 41 kat arttırarak 190'dan fazla ülkeye toplamda 3,6 milyar doların üzerinde ihracat yapan, 50 bini aşkın iş yeri, 12 organize sanayi bölgesi ve 150 sanayi sitesi ile ülkemizin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden birisi olan Konya'nın bu yatırımların da hayata geçmesi ile birlikte ülkemizin kalkınma serüvenine daha da güçlü katkılar sunacağına inancımız tamdır" diye konuştu. - KONYA