Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Ekonomi Zirvesi Bilgilendirme Toplantısında, "Ortak akıl buluşmalarıyla ortaya çıkacak veriler, Mersin Ekonomisi Acil Eylem Planı'nın oluşturulmasına temel teşkil edecek" dedi.

Mersin'de yürüyen makro yatırımlar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla AKİB Toplantı Salonunda Mersin Ekonomi Zirvesi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışındaki konuşmasına, "Türkiye Yüzyılını inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" diyerek başlayan Vali Ali Hamza Pehlivan, konunun ekonomi olduğunu, ekonominin de çok kapsamlı ve detaylı bir konu olduğunu söyledi. Düzenlenen zirvenin temel amacının 'bir fotoğraf çekmek' olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Mersin Ekonomi Zirvesi, Ticaret Bakanlığımızın himayelerinde valiliğimiz koordinasyonunda, Mersin Ekonomi Platformu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda Mersin Ticaret Borsası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve Çukurova Kalkınma Ajansı, işbirliğinde düzenlenecektir" diye konuştu.

Zirvede Mersin'in ekonomik potansiyeli, mevcut durumu, gelişim süreci ve geleceğe yönelik atılacak adımların ele alınacağını vurgulayan Pehlivan, "Mersin, tarih boyunca doğu ile batıyı buluşturan, medeniyetlere ev sahipliği yapan köklü bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Toprakları bereketli, limanları hareketli, insanı çalışkan bu güzel kent, bugün de tarımdan sanayiye, lojistikten turizme kadar sektörel çeşitliliği ve gücü ile ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayan illerden biridir. Mersin olarak hep birlikte, bu zengin potansiyeli daha da ileri noktalara taşımak için kararlıyız. Mersin'in ilgili kamu kurumları, meslek kuruluşları, üniversiteleri ve sivil toplum örgütleri gibi bütün paydaşlarının işbirliği ve katkısı ile düzenlenecek olan Mersin Ekonomi Zirvesi, bu kararlılığın göstergelerinden biri olacaktır" dedi.

Zirve ile tarım, sanayi ve teknoloji, lojistik ile turizm gibi Mersin'in ekonomik gelişim ve kalkınmasında öncü sektörler olan bu 4 temel sektörde sahip olduğu zengin potansiyeli en etkin şekilde değerlendirmek için bir yol haritası oluşturulmasının hedeflendiğini vurgulayan Pehlivan, zirve kapsamında düzenlenecek konferanslarla odak noktası olarak belirlenen 4 sektördeki durum, gelişim süreci, beklentiler, hedefler, sorun ve çözüm önerileri ile atılacak adımların etraflıca ele alınacağını kaydetti.

"Ortaya çıkacak veriler, Mersin Ekonomisi Acil Eylem Planının oluşturulmasına temel teşkil edecek"

Kamu kurumlarımızdan, üniversitelere, meslek kuruluşlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar kentin tüm dinamiklerinin iştiraki ile düzenlenecek arama konferansları ve ortak akıl buluşmalarıyla ortaya çıkacak verilerin Mersin Ekonomisi Acil Eylem Planı'nın oluşturulmasına temel teşkil edeceğine işaret eden Pehlivan, şöyle devam etti: "Tüm sektör paydaşları, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek, her kesiminden katılımcıların fikir ve önerileriyle zenginleşecek bu ortak akıl çalışmalarıyla Mersin ekonomisinin geleceğine ışık tutacaktır. Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili tüm bakanlıklarımızla yakın bir iş birliği içerisinde belirlenen önceliklerle, kentimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak bir uygulama planı hazırlanacaktır. Ekonomik büyümenin temelini oluşturan tarım sektöründe verimliliği artıracak, sanayi ve teknolojide katma değerli üretimi destekleyecek, lojistik altyapımızı güçlendirecek ve turizmde Mersin'i hak ettiği noktaya taşıyacak somut adımlar tespit edilecektir. İlimizde hayata geçirilen ve devam eden yatırımlar, planlanan projeler ve bunların şehrimizin sosyoekonomik gelişimine sağladığı katkılar yanında mevcut sorunlar, ihtiyaçlar, talepler ve bunların karşılanmasına yönelik çözüm önerileri bu sürecin en değerli bileşenlerinden biri olacaktır."

"218 milyar TL tutarında 2 bin 372 proje vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu"

Mersin'in tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yanında üretim hacminin yüksek olduğu pek çok sektörün varlığıyla sadece Akdeniz'in değil, Türkiye'nin inci ve öncü şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bakanlıklarımızın ilimizdeki yatırım programları kapsamında ulaştırma, eğitim, sağlık, gençlik ve spor, enerji, tarım, kültür ve turizm gibi birçok sektörde toplam 218 milyar TL tutarında 2 bin 372 proje tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu yıl itibariyle ilimiz genelinde bakanlıklarımızın yatırım programı kapsamında devam eden 326 proje için 59 milyar TL harcama gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan ve devam eden yatırımlar için toplam 277 milyar TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bütün bu yatırımlar ebetteki ilimizin ekonomik kalkınma gelişmesine çok büyük katkılar sağlamış gücüne güç

katmıştır. Ayrıca altyapı ve üstyapı yatırımları yanında ilgili bakanlıklarımızın destek kalemlerinde vatandaşlarımıza toplamda 29 miyar TL'lik destek sağlanmıştır" dedi.

"Havalimanımız toplam 1 milyon 98 bin yolcuya hizmet verdi"

Mersin'in sosyo-ekonomik gelişim sürecinde büyük önem arz eden büyük projeler bulunduğuna dikkat çeken Pehlivan, 10 Ağustos'ta hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın da bunlardan biri olduğunu kaydetti. Havalimanının başta Mersin olmak üzere Adana ve diğer bölge illerini havayoluyla dışa açılan en önemli kapılarından biri haline gelmeye başladığını ifade eden Pehlivan, havalimanın özelliklerinden bahsederek, "Açıldığı tarihten bugüne 3 bin 274 iç hat, bin 379 dış hat olmak üzere toplam 4 bin 653 uçuşun gerçekleştirildiği havalimanımız toplam 1 milyon 98 bin yolcuya hizmet vermiştir. Bunun yanında bin 340'ı dış hatlarda olmak üzere 4 bin 490 ticari uçuşun gerçekleştiği havalimanından 2 bin 736 tonu dış hatlarda olmak üzere toplam 7 bin 264 ton yük taşındı. Kargo terminalinin inşaat çalışmaları devam etmekte ve birkaç ay içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Kargo terminalinin tamamlanmasıyla havalimanının ilimizin çeşitli sektörlerdeki ticaretine, ihracatına büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Mersin-Gaziantep arası hızlı tren projesinin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 45 seviyelerinde"

Mersin'in sosyo-ekonomik gelişimine ivme katacak dev projelerden birinin de Hızlı Tren Projesi olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Halihazırda 6 saati aşan Mersin-Gaziantep arası seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşürecek hızlı tren projesinin inşaat çalışmaları devam etmektedir. Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 45 seviyelerindedir. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 6,4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşınması hedeflenmektedir. Projelerdeki inşaat çalışmaları 6 kesim halinde devam etmektedir. Mersin-Adana (67 km) kesimi 3. ve 4. hat kesimi ile havalimanı bağlantı hattının altyapı işleri tamamlanmıştır. Mersinimizin ve bölgemizin, ticaret, tarım, turizm, lojistik gibi önemli sektörlerine büyük katkılar sağlayacak, firmaların ihracat potansiyellerini ve rekabet gücünü artıracak, ticaretin birçok açıdan gelişmesine, tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine, sosyo-ekonomik hayatın daha da güç kazanmasını sağlayacaktır" ifadelerini kulandı.

"Mersin-Antalya arası seyahat süresinde 2 saate yakın azalma sağlanacak"

Mersin'in Akdeniz Sahil Yolu ve Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projeleriyle ulaşım altyapısının daha da güçlendiğini, kara yoluyla ulaşımın daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu hale geldiğini ifade eden Pehlivan, "Mersin ile Antalya'yı birbirine bağlayan Akdeniz Sahil Yolu kapsamında ilimiz ile Antalya il sınırına kadar olan 264 kilometrelik kesimde çalışmalar sürdürülmektedir. Projenin tamamlanması ile yol 36 kilometre kısalarak 228 kilometreye düşecektir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla proje kapsamında 228 kilometrenin 205 kilometresi duble yol olarak tamamlanmış ayrıca 9 köprü tamamlanarak hizmete açılmıştır. 29 tünelden 16'sı, 17 viyadükten 9'u tamamlanmış olup projenin fiziki gerçekleşmesi yüzde 90 seviyelerindedir. Proje bütünü ile tamamlandığında seyahat süresinde 2 saate yakın bir azalma sağlanacaktır" diye konuştu.

"2,5 saat süren yolculuk süresi 18-20 dakikaya düşecek"

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında 42 kilometresi ana gövde, 11 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometre uzunluğundaki Çeşmeli-Kızkalesi Kesiminde çalışmaların devam ettiğini belirten Pehlivan, projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 20 seviyesinde olduğunu ifade etti. Pehlivan, özellikle trafik yoğunluğu ve bu yoğunluğa bağlı meydana gelen sıkıntıları bertaraf edecek, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak projenin hali hazırda ortalama 2,5 saat süren yolculuk süresini 18-20 dakikaya düşüreceğini dile getirdi.

Mersin Limanı'nda yıllık konteyner kapasitesi 3,6 milyon TEU'ya çıkacak

Mersin'in ekonomik gelişiminin en önemli lokomotiflerinden birisi olan Mersin Limanı'nın, bugün dünyanın en büyük 100 limanı arasında 91. sırada yer alarak Türkiye'nin önde gelen ticari kapılarından biri olduğuna işaret eden Pehlivan, "Yıllık 2,6 milyon TEU konteyner kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Limanı'nda genişletme çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde kapasitesini 1 milyon TEU artırarak 3,6 milyon TEU'ya çıkaracak ve ülkemiz adına şehrimizin uluslararası dış ticaretteki hacmini daha da arttıracaktır. Genişleme çalışmaları tamamlandığında 400 metrelik 2 dev gemiye aynı anda hizmet verecek kapasiteye ulaşacak olan Mersin Limanı 500 kişiye daha doğrudan istihdam sağlayacaktır. 3 bin kişiye doğrudan 25 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlayan Mersin Limanı gelişimini her geçen gün sürdürmekte ve ilimizde ticaretin kalbi olması yanında lojistik sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. İlimizin ve bölgemizi dünyanın yeni bir liman cazibe merkezi olması hedefiyle hizmet vermesi planlanan Mersin Lojistik Limanı'nın ilk etap proje çalışmaları tamamlanmıştır" dedi.

"Mersin Serbest Bölgesi yıllık 3,8 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip"

Mersin Serbest Bölgesinin Türkiye'nin ilk kurulan serbest bölgesi olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Yıllık 3,8 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Mersin Serbest Bölgesi, bu ticaret hacmiyle Türkiye'nin ikinci en büyük serbest bölgesidir. Yerli ve yabancı 363 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Mersin üretimden gelen gücünü Mersin'de kurulu firmalar aracılığıyla yaptığı 9,7 milyar dolar ihracatı ve gümrük kapılarından ulaştığı 30 milyar dolar dış ticaret hacmi ile ihracat tarafıyla da pekiştirmektedir. Mersin'in ihracat tarafında sağladığı bu başarı onu ülke 9'unculuğundan 7'nciliğine yükseltmiştir" diye konuştu.

Mersin'deki baraj, HES ve sulama göleti yatırımları

İl genelindeki enerji, içme suyu ve tarımsal sulama imkanını daha da artıracak baraj, HES ve sulama göleti yatırımlarına da değinen Pehlivan, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yıl sonunda Cumhurbaşkanımız tarafından Pamukluk Barajı ikmali 1. Kısım, Pamukluk Barajı Sulama İletim Kanalı ve Tesisleri, Aksıfat Barajı ve Toroslar Güzelyayla Göleti ve Sulaması hizmete açılmıştır. Açılışı yapılan bu projeler ile Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 16 baraj, 14 HES, 2 arazi toplulaştırma, 2 içme suyu tesisi, 58 sulama tesisi, 11 gölet ve 78 taşkın koruma yatırımları olmak üzere 181 proje ilimize kazandırılmıştır. İlimizde yapımı tamamlanan 16 barajla su depolama kapasitesi 743 milyon metreküp hacme çıkartılmış, yıllık 151,5 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlama kapasitesine ulaşılmıştır. 219,29 Megawatt kurulu gücüyle 753 Gigawatt saat elektrik enerjisi üretme kapasitesine erişilmiştir. Ayrıca 578 bin dekar tarım arazisi su ile buluşturulmuştur. 14 hidroelektrik santralimizde 292 Megawattlık kurulu güce ve yıllık bin 20 Gigawatt saat elektrik enerjisi üretme gücüne erişmiştir. Yapımı devam eden toplam proje tutarı 2 milyar TL ve 3 in 131 hektar sulama alanına sahip olan Değirmençay Barajı'nın fiziki gerçekleşmesi yüzde 46 seviyesindedir. Tamamlanan ve devam eden bu projeler ile tarım alanlarının sulama imkanı sağlanarak üretim hacminde artış ve emektar çiftçimize önemli katkılar sağlanmıştır."

Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaası devam eden eden Akkuyu Nükleer santralinin tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağına işaret eden Pehlivan, "Bin hektar inşaat alanına sahip santralde toplam 30 bin kişi çalışmakta ve bu çalışanların yüzde 80'i kendi vatandaşlarımızdan oluşmaktadır" dedi. - MERSİN