Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Pamukluk Barajı'nın açılışı yapıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen Pamukluk Barajı törenle açıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen Pamukluk Barajı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 369 Tesis Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Programda kapsamında Tarsus'ta yapılan Pamukluk Barajı'nın da açılışı gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından canlı bağlantıyla katıldığı törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Tarsus Mersin Tarım Çevre Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

12 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 50.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Adabımuaşeret dersi nedir? Adabımuaşeret dersi zorunlu mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalar! Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir? Bambaşka Biri günü mü değişti? Bambaşka Biri bu akşam neden yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title