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Mercedes, Rusya pazarından tümüyle çıkıyor

Ekonomi Haberleri

Mercedes, Rusya pazarından tümüyle çıkıyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Alman şirketi Mercedes-Benz'in Rusya'daki tüm varlıklarını Avtodom adlı Rus şirketine devrettiğini duyurdu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Alman şirketi Mercedes-Benz'in Rusya'daki tüm varlıklarını Avtodom adlı Rus şirketine devrettiğini duyurdu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mercedes-Benz ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom'a devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Mercedes, Rusya'daki üretimlerini martta durdurmuştu.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) verilerine göre, ülkede Mercedes marka otomobil satışları eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,8 azaldı.

Rusya'da, daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Mercedes Benz Mercedes Rusya Ekonomi Haberler

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