Memur-Sen, hükümetin zam teklifini revize etmesi için 10 madde sıraladı

Hükümetin 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 34 zam teklifi memurları memnun etmedi. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen, hükümetin teklifini revize etmesi için 10 madde sıraladı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar dün ikinci kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu. Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Ancak 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlar tekliften memnun olmadı. Sosyal medya üzerinden 10 maddelik paylaşım yapan Memur-Sen, teklifin neden revize edilmesi gerektiğini anlattı.

"Kamu işvereni teklifi neden revize etmeli?" başlığıyla yayınlanan maddeler şöyle:

TCMB 2023 yıl sonu tahminini %58, 2024 yılı için ise %33 olarak revize etmişti. 2024 Ocak ayında kamu görevlilerine "%25 enflasyon farkı verileceği" Kamu İşverenince hem tespit hem de ifade edildi.

Kamu işvereninin "Enflasyon Farkı" tespiti rasyonelken hem 2024 hem de 2025 yılı için artış teklifi; piyasa gerçeklerinden uzaktır.

Enflasyon farkını dikkate alan Kamu İşvereni, 2024 yılı için %33 ve 2025 yılı için %15 enflasyon tahminini göz ardı etmiş, beklenen enflasyon rakamları altında teklifte bulunmuştur. Bu bakımdan, Kamu İşverenin ifadeleri ya da dayanak oluşturduğu tespitleri çelişmektedir.

2024 yılının Ocak ayında kamu görevlilerine "%25 enflasyon farkı verileceği" tespitinin özeti; kamu görevlileri için 2023 Temmuz-Aralık aylarında kayıpların artması ve alım güçlerinin azalması demektir.

"Enflasyon farkı ödemesi dahil" ifadesi hem gerekçe hem de açıklama olarak önemli bir terkip hatasıdır. Önemli bir artış oranı olarak gösterilen ve açıklanan teklif; reel alım gücü üzerinden değerlendirildiğinde gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kamu işvereni tarafından ifade edilen "%25 enflasyon farkı alacak" ifadesi sadece ilgili makam tarafından bir iddia ya da tespit durumudur. Ekonomik verilerin kişiler ve kurumlar üzerinden açıkça tartışıldığı bugünlerde, 5 ay (Ağustos-Aralık) gibi önemli bir süreç içerisinde oluş(turul)ması beklenen enflasyon rakamlarının, tahmin olduğu unutulmamalıdır.

"Enflasyon Farkı" geçmişte kayıp oluştuğu anlamına gelmektedir. Enflasyon farkının; Kamu İşvereninin borcu, kamu görevlisinin alacağı olduğu unutulmamalıdır. Enflasyonu yenen maaş artışı için hükümet tarafından yasal düzenleme yapılarak vermek zorunda kalınan Refah Payı, Kamu İşvereninin de gündeminde olmalıdır.

Kamu İşvereni, toplamda iki yıl için %34 oranında teklifte bulunurken; sadece ekonomik değerleri, beklentileri ya da hedefleri ıskalamamış, aynı zaman da Türkiye'nin emeği önemseyen ve önceleyen tavrını da es geçmiştir.

Kamu işvereni, "sadece yüzdelik artış" olarak yaptığı açıklamada; toplu sözleşme masasını bir bütün, toplu sözleşme tekliflerini ise birbirini tamamlayıcı olarak görmeyip sadece genel artışa ilişkin teklif sunmuştur. Masanın gündemi ve 11 hizmet kolunun beklentisi; Memur Sen'in tamamlayıcı ve bütüncül tekliflerine karşılık teklif verilmesidir.

Kamu işvereni için bugün itibariyle 7 günlük süreç var. Bu süre, hem müzakerelerin devam etmesi hem hizmet kollarının karara bağlanması hem de zam teklifinin güncellenmesi için yeterlidir. Müzakere masası aynı özveri ve motivasyonla çalışmaya devam etmeli, başta hizmet kolları olmak üzere teklifler karara bağlanmalıdır.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Memur-Sen'in teklifi kabul etmemesi nedeniyle hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.