Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "İki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz"

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Toplu Sözleşme teklifleri çerçevesinde "İki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte, vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 lira olacaktır" dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nda 84'ü yeni, 26'sı korunması gereken, 19'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 129 maddelik teklif belirledi. Bu çerçevede Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında, belirlenen 129 maddelik teklif Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından kamuoyuna açıklandı.

"Toplu Sözleşme masasına da sosyal diyalog zeminine de her zaman önem veriyoruz"

Toplantıda konuşan Yalçın, gelecek iki yıllık süreçte kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını düzenleyecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, mali haklarını iyileştirecek tekliflerini gün içerisinde kamu işverenine teslim edeceklerini belirterek, "Memur-Sen olarak emeğin ve alın terinin karşılığını almak, 6 milyondan fazla kamu görevlisi ve emeklisinin mağduriyetini önlemek ve adil olanı hayata geçirmek için Toplu Sözleşme masasına da sosyal diyalog zeminine de her zaman önem veriyoruz. Kamu işvereni de adil bölüşümü, alın terinin karşılığını, kamu görevlilerinin hukukunu, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu hayata geçirmek için Toplu Sözleşme masasını bir fırsat olarak görmelidir" diye konuştu.

"En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkmamıştır, arada bin 650 liralık bir fark kalmıştır"

Yalçın, öncelik olarak en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasından kaynaklı eksik uygulandığını ifade ettiği bin 650 liranın tazminini istediklerini belirterek, "Biliyorsunuz ki İletişim Başkanlığı'nın ve Devletin Strateji Başkanlığı'nın da en düşük memur maaşının gösterdikleri rakamla 22 bin liraya ilişkin yapılan hesaplamada uyum yok. Bu açıdan en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkmamıştır. Arada bin 650 liralık bir fark kalmıştır. Bunun için bin 650 liranın tazmini ile masaya oturulmalı" ifadelerine yer verdi.

"İki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz"

2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak, genel hatlarıyla maaş ve ücret artışlarına ilişkin tekliflerini geçen iki yıllık süreçteki enflasyon verilerinin dikkate alındığını dikkati çeken Yalçın, "2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil; birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla, 6'şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz. İki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 lira olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini talep ediyoruz"

Ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi, kamu görevlilerinin özgürlüklerinin artırılması, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi ve emekli aylıklarının artırılması yönündeki tekliflerinden de söz eden Yalçın, belirledikleri tekliflerini şu şekilde sıraladı:

"Enflasyon farkının; dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini,

Toplu Sözleşme ikramiyesinin aylık bin lira olarak ödenmesini, kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini,

Birinci dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını,

Dini bayramlarda kamu görevlilerine 4 bin 850 lira ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının 500 lira olarak ödenmesini ve emeklilere de verilmesini,

8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını, özellikle ifade ediyoruz ve istiyoruz."

"Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının 3 yılı aşmayacak şekilde zorunlu olarak yapılmasını, teklif ediyoruz"

Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef gibi birçok ünvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının iyileştirilmesini istediklerini de belirten Yalçın, "Yardımcı Hizmetler Sınıfı, uzun süredir gündemde tuttuğumuz ve geçen toplu sözleşmesinde de ıslarla üzerinde durduğumuz, Toplu Sözleşme'de de özellikle masaya getirdiğimiz bir sınıf. Onun için Yardımcı Hizmetler sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfı'na geçirilmesini, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının, kurumların keyfine göre değil icbari olmasını, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) önceden aldığımız kararlar gereği sınavlarının 3 yılı aşmayacak şekilde zorunlu olarak yapılmasını, teklif ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Memur-Sen, maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 129 maddelik teklif dosyasını gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak. - ANKARA