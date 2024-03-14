Manavgat, 2023 yılında vergi tahsilatında Antalya ilçeleri arasında birinci oldu

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, güçlü ekonomik potansiyeli ile Manavgat'ın vergi gelirlerinde birçok ilden daha yüksek bir orana sahip olduğunu belirterek 2023 yılında vergi tahsilatında Antalya ilçeleri arasında birinci olduğunu söyledi. Güngör, Manavgat'tan 2023 yılında yaklaşık 8 milyar 64 milyon 963 bin TL vergi tahsil edildiğini kaydetti.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, gelir, harcama ve servet üzerinden alınan bilumum vergilerin devlete gelir teşkil etmesinin yanı sıra vergi alınan bölgenin ekonomik büyüklüğü ve gelişimi gibi konularda da veri oluşturduğuna değinilerek Manavgat'ın vergi tahsilatında Antalya ilçeleri arasında birinci olduğu konuşuldu.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ın en çok vergi ödeyen ilçe olmasının iş dünyasının gururu olduğunu belirterek kentin, 2023 yılı vergi tahsilatında rekor kırdığını söyledi.Güngör, Manavgat'tan 2023 yılında yaklaşık 8 milyar 64 milyon 963 bin TL vergi tahsil edildiğini kaydetti.

"Manavgat ekonomisi, büyük bir ekonomik potansiyele sahiptir"

Antalya ilçeleri arasında en çok vergi tahsilatı yapılan Manavgat'ın ekonomik potansiyelinin sürekli büyüdüğünü vurgulayan Başkan Güngör, "Antalya ilçeleri arasında vergi tahsilatında birinci sırada yer alan kentimiz birçok ilden daha büyük bir ekonomik potansiyele sahip bir ilçedir. Manavgat, ekonomik yapısı, turizm ve tarımın yanı sıra ticaret ve hizmet sektöründeki canlılığıyla övgüye değer olmakla birlikte sürdürülebilir kalkınma için önemli bir örnek teşkil ediyor. Antalya Vergi Dairesi Başkanım konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde Odamızı ziyaret edecek Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Güngör, ziyarette ayrıca üyelerden gelen talep ve sorunları ilettiklerini belirtti. - ANTALYA