Malezya, Çin-ASEAN Fuarı ile ekonomik ilişkilerini güçlendiriyor

KUALA LUMPUR, 3 Ekim (Xinhua) -- Malezya Dış Ticaret Geliştirme Şirketi (MATRADE) CEO'su Mohd Mustafa Abdul Aziz, Malezya'nın Çin-ASEAN Fuarı (CAEXPO) aracılığıyla Çin'le kurduğu ekonomik ilişkilerden büyük fayda sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Abdul Aziz, Malezya'nın fuara başarılı katılımının ardından Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada Çin'in, Malezya'nın en büyük ve en önemli ticari ortağı olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Abdul Aziz, "Malezya'nın CAEXPO'ya katılması, önemli büyüklükteki ihracat satışını ve iş ortaklığını garanti altına aldı" dedi.

Abdul Aziz, "Çinli alıcıların Malezya kaynağını kullanmaya devam etmesi, Malezya'nın ürün ve hizmetlerinin kalite, direnç ve rekabet gücünü yansıtıyor. Bu durum son 20 yıldır CAEXPO'da Malezya ile Çin arasında gerçekleştirilen ticari anlaşmaların büyüme ivmesini devam ettiriyor" diye ekledi.

Yetkili, Çin'e olan ihracatı artırmak için MATRADE'nin Çinli iş topluluklarıyla yakın işbirliğini ilerletmeye odaklanacağını söyledi.

Malezya, 16-19 Eylül tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen 20. Çin-ASEAN Fuarı'na 107 şirket ve dokuz hükümet birimi göndermişti.