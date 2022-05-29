Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı - Haberler

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Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kuşadası'nda kiraz hasadı başladı

Kirazı ile meşhur Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı.

Kirazı ile meşhur Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin Kirazlı Mahallesi, adını aldığı kirazın hasadına başladı. Türkiye'nin kiraz üretim bölgelerinden Kuşadası'nda sezonun ilk kirazını alındı. Bu yıl rekoltesi yüksek olan kirazın kilosunun şu an 25 ile 40 TL arasında satıldığı, fiyatların ilerleyen günlerde düşeceği belirtildi.

Üreticilerden Alican Uluçay, "Geçtiğimiz yıl ağaçlarda verim yoktu. Bu sene geçtiğimiz yıla göre daha fazla ürün var. Bu yıl herşeyde olduğu gibi kirazda pahalı, ilerleyen günlerde fiyatlar düşer diye umuyorum, vatandaşlar daha ucuz kiraz yer" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kuşadası Türkiye Aydın Ekonomi Haberler

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