Kuşadası'na 3 kruvaziyer gemisi demirledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bu sabah demirleyen 3 kruvaziyer gemisi, toplam 7 bin 892 turist ile 3 bin 295 mürettebat getirdi.

Akdeniz'in en hareketli limanlarından biri olan Kuşadası'na bu sabah Malta bayraklı Mein Schiff 6 ve Celebrity Ascent ile Bermuda bayraklı Celestyal Journey adlı kruvaziyer gemileri yanaştı. Üç gemi ilçeye, büyük bölümü ABD'li ve Alman olan 7 bin 892 turist ile 3 bin 295 personel getirdi. Gemiden inen yolcular, folklor gösterileri eşliğinde karşılandı. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryemana'ya gitmek üzere otobüslerle kentten ayrıldı. Kalan turistler ise ilçe merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu. Kuşadası'nda özellikle mayıs ayının kruvaziyer sezonu açısından bereketli geçmesi, esnafın da yüzünü güldürüyor. - AYDIN