Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Buna göre, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, 2023 Aralık'ta 9 milyon 26 bine çıkarak öngörülerin üzerinde gerçekleşirken, Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi de ocakta aylık 6,8 puan artarak 114,8'le Aralık 2021'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'de ülke ekonomisinin atılan şahin adımlara karşın beklendiği şekilde yavaşlamadığını kaydederek, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimlerinin hangi ayda başlayacağına ilişkin tahminleri ötelediğini bildirdi.

Yıl başında yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indiriminin martta yapılacağının öngörüldüğünü hatırlatan analistler, buna karşın açıklanan makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle birlikte bu fiyatlamaların yüzde 88 ihtimalle mayısa taşındığını ifade etti.

Analistler, bugün Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, para politikası metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerinin de önemine dikkati çeken analistler, beklenti dışı gerçekleşmelerin fiyatlamaları etkileyebileceğini dile getirdi.

Piyasalarda yoğun bilanço dönemi de yakından takip edilirken, dün piyasalar kapandıktan sonra şirket finansal sonuçlarını açıklayan Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelirleri geçen yılın son çeyreğinde artış kaydetti. Bugün ise Boeing'in şirket finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Fed'in para politikası kararları öncesinde tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir devam ederken, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,01 seviyesinde dengelendi.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2.033 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 82,2 dolardan işlem görüyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,76 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,06 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,35 artışla rekor kırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bölge genelinde enflasyon baskılarının devam ettiğine dikkati çekerek, bugün Almanya'da açıklanacak verilerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Dün açıklanan veriler göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sabit kalırken, Almanya'da geçen yılın son çeyreğinde GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daraldı.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya'da piyasalar Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün açıkladığı toplantı tutanaklarında ilk kez faiz artırımlarına yakında başlanabileceği sinyalini verdi.

Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede imalat sanayisinin hala daralmaya devam ettiğini göstermesi risk iştahını törpülerken, finansal sonuçlarını açıklayan Samsung Electronics'in üst üste dördüncü çeyrekte de karı azalmaya devam etti.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre perakende satışlar aralıkta yüzde 2,1 artarak beklentilerin oldukça gerisinde kalırken, sanayi üretimi de yıllık yüzde 0,7 azalarak öngörüleri karşılayamadı.

Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye, hizmet sektörü PMI ise 50,7'ye çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 geriledi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyrini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 8.474,30 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 30,3504'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,3640 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları ile Almanya'da enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.570 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı dış ticaret açığı

10.00 İngiltere, ocak ayı konut fiyat endeksi

10.00 Almanya, aralık ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, ocak ayı işsizlik oranı

16.00 Almanya, ocak ayı TÜFE

16.15 ABD, ocak ayı ADP özel sektör istihdamı

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 Fed Başkanı Powell'ın konuşması