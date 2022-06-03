Küçük bir kutu atölyesinde başlayan serüven 20 yılda İSO 500'e taşındı - Haberler

Antalya kent merkezinde 20 yıl önce küçük bir kutu atölyesinde başlayan ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması 2021 sonuçlarına göre 52 basamak yükselen Ankutsan, Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri içerisinde 212'nci sırada yerini aldı. Araştırmaya katılan Antalya firmaları içerisinde ise en büyük şirket olan Ankutsan Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, "Bu yıl 20. yılımız. Serüvenimiz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mustafa Çakal ile birlikte Antalya şehir merkezindeki küçük bir kutu atölyesinde, 2002 yılında başladı. O günden bu güne dek çalışma arkadaşlarımızla birlikte sürekli 'değer oluşturma' prensibimizle çalıştık" dedi.

Yüzde yüz yerli sermaye ile Antalya'da kurulduğu günden bugüne yatırım yapan ve son yıllarda, oluklu mukavva alanında "en fazla yatırım yapan şirket" konumunu koruyor. 2021 yılında da yatırım ve ihracat atılımına devam Ankutsan; İSO Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2021 sonuçlarına göre 52 basamak yükselerek, Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri içerisinde 212.; araştırmaya katılan Antalya firmaları içerisinde ise en büyük şirket olarak yer aldı.

2022'de 4 milyar ciroluk hedef

2022 yılında yüzde 77 büyüme ve 4 milyar TL ciro hedefleyen firma, binden fazla çalışanı; Antalya, Mersin, Ankara, Adana ve Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan 6 fabrikası ile yıllık 420 bin ton oluklu mukavva levha ve kutu, Adana'da yaptığı yeni kağıt fabrikası yatırımıyla birlikte 300 bin ton kağıt üretme kapasitesine sahip olacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi ilk 1000 ihracatçı şirket (TİM 1000) sonuçlarına göre 503. büyük ihracatçı firma olarak; bu listeye sektörden girebilen tek firma olma unvanını da elinde bulunduran firma, 2022 yılı için yüzde 77 büyüme ve 4 milyar liralık ciro hedefliyor.

Adana'ya 2. kağıt fabrikası

60 milyon avro yatırım yaptığı Adana'daki yeni fabrikasının çalışmalarını sürdüren ve bu yatırımla birlikte Adana'daki 2. kağıt fabrikasını açacak olan firma, yeni fabrikasını 2023 yılı son çeyreğinde tamamlamayı hedefliyor.

"Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Ankutsan Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, "Bu yıl 20. yılımız. Serüvenimiz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mustafa Çakal ile birlikte Antalya şehir merkezindeki küçük bir kutu atölyesinde, 2002 yılında başladı. O günden bu güne dek çalışma arkadaşlarımızla birlikte sürekli 'değer oluşturma' prensibimizle çalıştık. Bugünlere gelebilmemizdeki gücümüzü buradan alıyoruz. İnsanı önceleyen yaklaşımımızla, her zaman uyumlu ve dinamik bir çalışma ortamında yeni başarılara koşuyoruz. Kaynaklarımızı koruyor, en verimli ve çevreci üretimi gerçekleştiriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle her zaman örnek oluyoruz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamda sürekli atılımlarla ülkemizin ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Açıklanan ISO 500 araştırması 2021 sonuçlarında geçtiğimiz yıla göre 52 basamak yükselerek 212'nci olduk" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi