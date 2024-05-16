Kripto varlıklarla ilgili kanun teklifi bugün TBMM'ye geliyor

TBMM'ye bugün sunulacak yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına uygun olarak kripto varlıkların tanımlanması ve işlemlerin yasal zemine oturtulması sağlanacak.

Kanun teklifiyle birlikte kripto varlıklar ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak ve işlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

İhraçlara ilişkin esasların belirlenmesi hususundaki tüm yetki Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecek ve alım-satım yapılan platformların lisanslanmasıyla denetimi de SPK tarafından yapılacak.

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