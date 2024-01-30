Konya Sanayi Odası 2024 Yılı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Konya Sanayi Odası (KSO), 2024 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın daha güçlü ve daha rekabetçi bir sanayi şehri olma hedefine odaklanarak ekonomideki tüm zorlu şartlara rağmen üretim ve ihracattaki başarı yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi.

Konya Sanayi Odası, 2024 yılının ilk meclis toplantısını konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, meclis üyelerine KSO'nun projeleri,2024 yılında yapacağı faaliyetler, yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonları, ikili iş görüşmeleri ve sektörlere yönelik çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. 2023 yılı ekonomisini değerlendiren Büyükeğen, tüm zor şartlara rağmen Konyalı sanayicilerin yatırım, üretim, istihdam ve ihracata devam ettiğini vurguladı. Konya'nın geçtiğimiz yıl 195 ülkeye 3 milyar 306 milyon dolar ihracat yaptığını hatırlatan Başkan Büyükeğen,"İhracatçı firma sayımız, 2023 sonu itibariyle3 bin 481'e ulaştı. İhracatımızın sektörlere dağılımına baktığımızda toplam ihracatımızın yüzde 25,3'ünü makine ve aksamları sektörümüzün, yüzde 24,4'ünü otomotiv endüstrimizin, yüzde 12.5'ini de hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüzün yaptığını görüyoruz. Konya'mız 4 bin 86 kapasite raporu ile en fazla kapasite raporu düzenlenen 5. şehir oldu" dedi.

KSO'dan yurt dışı atağı

Büyükeğen, Konya Sanayi Odası olarak Konya'nın daha güçlü bir sanayi şehri haline gelmesi için yürüttükleri çalışmalara aralıksız devam edeceklerini anlattı. Büyükeğen, 2024 yılında Almanya, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki fuarlara sanayicilerle birlikte iş gezileri düzenleyeceklerini, ayrıca Rusya, Özbekistan, Almanya, Kenya gibi ülkelere de yurt dışı iş forumu ve ikili iş görüşmeleri organize edeceklerini ifade etti. Dış ticaret, teknik ve finansal konularda düzenlenen eğitimlerin, sanayicilere verilen danışmanlık ve mentörlük desteklerinin de devam edeceğini bildiren Büyükeğen, savunma sanayi sektöründe yürütülen tedarikçi geliştirme programlarının ve ana sanayi görüşmelerinin de sürdürüleceğini kaydetti.

Otomotivdeki büyük dönüşüm KSO'nun gündeminde

Büyükeğen konuşmasında, Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen OSEG (Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği) Konferansı'nın bu yıl yedincisini gerçekleştirecekleri bilgisini paylaşarak, sektördeki ulusal ve uluslararası otoritelerin Konya'daki OSEG konferansında buluşacaklarını ifade etti. Büyükeğen, "Otomotiv sektörü, çok ciddi bir değişim ve gelişimle karşı karşıya. Artık içten yanmalı motorların yanı sıra, hibrit ve elektrikli araçlar, otonom araçlar ülkemizde ve tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. Bu değişim, Konya sanayimizin öncü sektörlerinden otomotiv sektörümüz için son derece önemli. Bu dönüşüm sürecinin fırsatlarını ve tehditlerini yurt içinden ve yurt dışından davet edeceğimiz sektördeki otorite isimlerle 7. OSEG Konferansı'mızda tartışacağız. Öte yandan, bu yıl Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvemizin üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Ayrıca üyelerimizin karbon salınımını hesaplayacak yeni bir uygulama üzerinde de çalışıyoruz. İnşallah bunu da yakın zaman içerisinde duyuracağız. Tüm bunların yanı sıra üyelerimizden, sektörlerimizden gelen talep ve sorunları takip etmeye, Enerji Verimliliği Etüt Aracımız ve diğer çalışmalarımızla işletmelerimizin enerji verimliliğini artırmaya, kümelenme projelerimizi sürdürmeye ve diğer tüm faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Büyükeğen, konuşmasının devamında odanın aylık faaliyetleri hakkında da bilgiler vererek, meclis üyelerinin sorularını cevapladı. - KONYA