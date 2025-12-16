Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde! İşte en çok konut satılan iller

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde kasım ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 oranında azalarak 141 bin 100 oldu.

5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Konut satışları temmuzda yüzde 142 bin 858, ağustosta 143 bin 319, eylülde 150 bin 657, ekimde 164 bin 306 ve kasımda 141 bin 100 olarak gerçekleşti. Böylelikle konut satışları kasım ayında son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

İŞTE EN FAZLA KONUT SATILAN İLLER

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak gerçekleşti.

SATIŞLAR 11 AYDA YÜZDE 13.3 ARTTI

Konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 oranında artarak 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 21 BİN 499 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 oranında artarak 207 bin 519 oldu.

Kasım ayında 5 bin 483; ocak-kasım döneminde ise 49 bin 973 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 119 BİN 601 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 oranında azalarak 119 bin 601 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 84,8 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında artarak 1 milyon 226 bin 614 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI AZALDI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında azalarak 46 bin 589 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 33,0 oldu. İlk el konut satışları ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında artarak 444 bin 96 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 94 BİN 511 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 oranında azalarak 94 bin 511 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,0 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında artarak 990 bin 37 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 9.7 AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 oranında azalarak bin 943 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 728 ile İstanbul, 662 ile Antalya ve 157 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 oranında azalarak 18 bin 993 oldu.

EN ÇOK KONUT RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA SATILDI

Kasım ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 310 ile Rusya Federasyonu, 159 ile Ukrayna ve 151 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.