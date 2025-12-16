Haberler

Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde! İşte en çok konut satılan iller

Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde! İşte en çok konut satılan iller Haber Videosunu İzle
Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde! İşte en çok konut satılan iller
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 oranında azalarak 141 bin 100 oldu. Böylece konut satışları 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla; İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Konut satışının en az olduğu iller ise Ardahan, Bayburt ve Artvin olarak kayıtlara geçti.

  • Kasım 2024'te Türkiye'de konut satışları 141 bin 100 adet olarak son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
  • Kasım 2024'te en fazla konut satışı 24 bin 234 adet ile İstanbul, 12 bin 706 adet ile Ankara ve 8 bin 540 adet ile İzmir'de gerçekleşti.
  • Kasım 2024'te yabancılara yapılan konut satışları 1.943 adet olarak bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde kasım ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 oranında azalarak 141 bin 100 oldu.

5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Konut satışları temmuzda yüzde 142 bin 858, ağustosta 143 bin 319, eylülde 150 bin 657, ekimde 164 bin 306 ve kasımda 141 bin 100 olarak gerçekleşti. Böylelikle konut satışları kasım ayında son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde! İşte en çok konut satılan iller

İŞTE EN FAZLA KONUT SATILAN İLLER

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak gerçekleşti.

SATIŞLAR 11 AYDA YÜZDE 13.3 ARTTI

Konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 oranında artarak 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 21 BİN 499 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 oranında artarak 207 bin 519 oldu.

Kasım ayında 5 bin 483; ocak-kasım döneminde ise 49 bin 973 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde! İşte en çok konut satılan iller

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 119 BİN 601 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 oranında azalarak 119 bin 601 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 84,8 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında artarak 1 milyon 226 bin 614 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI AZALDI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında azalarak 46 bin 589 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 33,0 oldu. İlk el konut satışları ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında artarak 444 bin 96 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 94 BİN 511 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 oranında azalarak 94 bin 511 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,0 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında artarak 990 bin 37 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 9.7 AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 oranında azalarak bin 943 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 728 ile İstanbul, 662 ile Antalya ve 157 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 oranında azalarak 18 bin 993 oldu.

Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde! İşte en çok konut satılan iller

EN ÇOK KONUT RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA SATILDI

Kasım ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 310 ile Rusya Federasyonu, 159 ile Ukrayna ve 151 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıvatandaş:

ev fiyatlarında aşırı balon var. 2 milyonluk eve 5-6 milyon çekiliyor. kimse almasın

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurtlar Ulusun:

İstediğin kadar alma kardeşim hiçbir zaman düşmüyor

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Dün akşamki istatistiklerini duyanlar inanamıyor
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Dün akşamki istatistiklerini duyanlar inanamıyor
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yapacağı transferi 'Yüzde bir milyon' diyerek söyledi

"Yüzde bir milyon" diyerek Fenerbahçe'nin yapacağı transferi söyledi
Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iddiayla gündeme gelen gazeteci kalp krizi geçirmiş

"Yasak aşk" iddiasını ortaya atan isim kalp krizi geçirmiş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
İmza atmadı, sessiz kaldı! Günay Musayeva'dan Tolga Karel'e sert çağrı

İmza atmadı, sessiz Kaldı! Tolga Karel'e sert çağrı
title