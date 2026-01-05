KFA Fuarcılık, 2026'da önemli organizasyonlarla iş dünyasını ihracat hedeflerine ulaştıracak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki olan KFA Fuarcılık, 2026 yılında geniş bir yelpazede hazırladığı fuar takvimiyle iş dünyasını buluşturacak.

Geçen yıl boyunca düzenlediği ulusal ve uluslararası fuarlar, alım heyeti organizasyonları ve yurt dışı iş gezileriyle Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme hedefine katkı sağlayan KFA Fuarcılık, savunma sanayisinden tekstile, gıdadan makine sektörüne kadar birçok stratejik alanda iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırarak firmaları yeni pazarlarla buluşturdu.

İstanbul Fuar Merkezi'nde, 22-27 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) organizasyonunu üstlenen firma, yaklaşık 100 ülkeden binlerce sektör profesyonelini bir araya getirdi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde, ev tekstili sektörünün küresel buluşmalarından HOMETEX 2025'i organize eden KFA Fuarcılık, fuarla 700'ün üzerinde katılımcı firma ve 175 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak sektörün ihracat potansiyeline katkı sağladı.

Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı'nda da 50 ülkeden 200'den fazla alıcı, Bursalı firmalarla işbirliği masasında bir araya geldi.

Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı ile inşaat sektörünün güçlü oyuncuları ve prestiji yüksek yabancı yatırımcıları ağırlayan KFA Fuarcılık, Food Point Gıda Fuarı ile 36 ülkeden alıcı, Bursa'daki sektör temsilcileriyle buluşturularak milyonlarca dolarlık iş görüşmelerine zemin hazırlandı.

Yılın son çeyreğinde düzenlenen MEEXX Makine ve Teknolojileri Fuarı ise yerli ve milli üretim gücünü uluslararası alım heyetleriyle buluşturan önemli bir platform oldu.

2026 fuarları

Kurulduğu 2013 yılından bu yana 8 bini aşkın iş insanını 250'nin üzerinde uluslararası fuarla buluşturan KFA Fuarcılık, 2026 yılında sanayiden tekstile, enerjiden gıdaya, teknolojiden yaşam alanlarına uzanan geniş bir yelpazede hazırladığı fuar takvimiyle iş dünyasını buluşturacak.

Yılın ilk organizasyonu, 20-22 Ocak'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow 2026) ile başlayacak.

Yük mühendisliği alanında dünyanın "ilk" fuarı olma özelliğini taşıyan Yük Mühendisliği Fuarı LES-EXPO, 7–9 Nisan tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bursa Fuar Merkezi'nde, 21–26 Nisan'da Bursa Kültür ve Sanat Fuarı ICAFF – International Cosmos Art Fair ile Karavan Show Bursa, eş zamanlı olarak düzenlenecek.

"Rising City ve Yapı ve Yaşam Fuarı" konut ve gayrimenkul sektörlerini 23–26 Nisan'da Bursa'da bir araya getirecek.

Mayısta Bursa'da, Bursa Energy ve Tech Motion Fuarı ile İstanbul Fuar Merkezi'nde HOMETEX Ev Tekstili Fuarı yapılacak. Haziran ayında ise Bursa Food Point ve Turfood Horeca Fuarı düzenlenecek.

Yılın ikinci yarısında Agrogreen Fuarı sürdürülebilir tarım ve çevre çözümlerine, BlockX Fuarı ise blok mermer sektörüne odaklanacak ve 2026 fuar takvimi, kasımda düzenlenecek MEEXX – Makine ve Teknolojileri Fuarı ile tamamlanacak.

Küresel pazarlara açılma bakış açısı

BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine, KFA Fuarcılık'ın Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınma vizyonunun sahadaki en somut karşılıklarından biri olduğunu söyledi.

KFA Fuarcılık aracılığıyla bugüne kadar 250'nin üzerinde yurt dışı iş gezisi gerçekleştirildiğini belirten Burkay, "Dünyanın önde gelen fuarlarına 8 bini aşkın iş dünyası temsilcisinin katılımını sağladık. Birçok üyemiz bu programlar sayesinde ilk kez pasaport çıkardı ve böylece küresel pazarlara açılma konusunda önemli bir bakış açısı kazandı." dedi.

Burkay, KFA Fuarcılık'ın sağladığı organizasyonlarla firmaların uluslararası ticaret ağlarına daha hızlı ve doğru şekilde entegre olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fuarlar, firmalar için yeni pazarlarla temas kurulan, güncel üretim ve teknoloji trendlerinin yakından izlendiği ve kalıcı ticari ilişkilerin temellerinin atıldığı alanlar. Bu yaklaşım doğrultusunda fuarcılığı, sektörlerin rekabet gücünü artıran ve ihracatı büyüten stratejik bir araç olarak görüyoruz. BTSO ve KFA Fuarcılık olarak, firmaların bu dönüşüm sürecinde yanında olmaya devam edeceğiz."

Bursa Fuar Merkezi'nin yönetiminin KFA Fuarcılık bünyesine geçmesiyle kentin fuarcılık altyapısında yeni bir dönem başladığına dikkati çeken Burkay, "KFA Fuarcılık, sahip olduğu organizasyonel tecrübe, sektörel bilgi birikimi ve güçlü iş birlikleriyle Bursa Fuar Merkezi'ni daha etkin kullanılan, daha fazla ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan bir merkez haline getirmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.