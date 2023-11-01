Kestane Fiyatları Uçtu: 100 Gramı 50 Lira

Bu sezon yüksek fiyatıyla cep yakan kestanenin çiği 200-300 liradan, pişmişi ise 100 gramı 50 liradan satılıyor. Kestaneseverler, neredeyse yok denilecek kadar az olan kestaneyi yüksek fiyatı nedeniyle ya çok az miktarda alabiliyor.

Bu sezon yüksek fiyatıyla cep yakan kestanenin çiği 200-300 liradan, pişmişi ise 100 gramı 50 liradan satılıyor.

Kış aylarının vazgeçilmezi kestane, bu sene yüksek fiyatı ile dikkat çekiyor. Kestaneseverler, neredeyse yok denilecek kadar az olan kestaneyi yüksek fiyatı nedeniyle ya çok az miktarda alabiliyor. Hastalık ve kuraklık nedeniyle az çıkan kestanenin fiyatı dudak uçuklatıyor. Sinop'un meşhur Erfelek kuzu kestanesi tezgahlarda 200-300 lira arasında, kebabı da 100 gramı 50 liradan müşteriye sunuluyor.

Sinop sahilinde uzun yıllardır kestane satıcılığı yapan Kadir Demirbaş, fiyatlara yönelik yaptığı açıklamada, "45 yıldır bu işi yapıyoruz. Sütlü mısır ve kestane kebap işleri yapıyoruz. Bu sene kestane de kıtlık var. Kıtlık olduğu için pahalı. Geçen seneye bakarsak kilosunu 25-30 liradan alıyorduk. Kavrulmuşunu 100 gramını 20 liraya satıyorduk. Bu sene kilosu 200 ile 300 arasında gidiyor. Bu da Erfelek kestanesinin kıt olmasından kaynaklanıyor. Biz de bunun 100 gramını 50 liraya vermek zorunda kalıyoruz" dedi.

Kestane fiyatlarının geçen sene ki fiyatlarla kıyaslanamayacağını belirten kestane satıcısı Behçet Şen, "Kestane fiyatları değişiyor. 200, 250 ve 300 lira civarında fiyatlar gidiyor. Biz burada pişmiş olarak satış yapıyoruz. 100 gramını 50 liradan veriyoruz" diye konuştu. - SİNOP