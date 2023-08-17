Kayseri Şeker, Şeker Pancarı Sektöründe Lider Konumuna Yükseldi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2023/2024 pazarlama yılında Türkiye'deki 33 şeker fabrikasının ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak belirlendi. Kayseri Şeker'in istikrarlı yükselişi ve çiftçilerin artan ilgisiyle birlikte şeker pancarı sektöründe lider konumuna yükseldi.

Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2023/2024 pazarlama yılında Türkiye'deki 15'i kamu, 12'si özel ve 6'sı da kooperatif olmak üzere toplam 33 şeker fabrikasının 2023-2024 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak belirlendi. Şeker Pancarı sektöründe Kayseri Şeker'in istikralı ve mali disiplini sağlayarak yükselişi yanında şeker pancarı tarımını önemseyen çiftçisinin de üretime artan ilgisi, Kayseri Şeker'i kotada şeker pancarı sektörünün lideri konumuna yükseltti.

Kota artışındaki gelişme Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Amasya ve Tokat illerinde Kayseri Şeker'e bağlı olarak sözleşmeli pancar ekimi yapan pancar ekicilerini sevindirdi. 2018 yılında yapılan Şeker Fabrikaları özelleştirmesi sonucunda; Sukkar Şeker (Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları), Mutlucan Şeker (Elbistan Şeker Fabrikası), Muş Şeker Fabrikası ve Binbir Gıda'nın (Alpullu Şeker Fabrikası) son 3 pazarlama yılında kendilerine verilen kota oranında üretim yapmazken Turhal Şeker Fabrikasını da bünyesine katan Kayseri Şeker Kotasını da yükseltmeyi başardı. Kayseri Şeker, ilk kez bu yıl Kooperatif ve Özelleşen Fabrikalar arasında en fazla şeker pancarı işleyerek yıllardan beri şeker kotasında Türkiye'de hep lider olan Konya Şeker'in önüne geçti. Konya Şeker Fabrikası'nın 2022 yılında A kotası 435 bin 500 ton olan kotası, 2023 yılında 457 bin 280 ton olurken

Kayseri Şeker Fabrikası'nın 2022 yılındaki A kotası 429 bin 550 tondan 474 bin 870 tona yükseldi. Kayseri Şeker'in kota artışının önemli bir bölümünün de özelleştirilen Turhal Şeker Fabrikasından geldiği kaydediliyor.

6 Kasım 1955 tarihinde Başbakan Adnan Menderes tarafından açılan Kayseri Şeker Fabrikası, 1992 yılında yapılan özelleştirme sonucunda Türk Şeker bünyesinden Kayseri Pancar Ekiciler Kooperatifi'ne devredildi. 2006 yılında Kayseri Şeker Fabrikası Tarafından Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi'nde yaptırılan şeker fabrikası hizmete açıldı. 2008 yılında 75 bin ton şeker kotası Şeker Kurulu'na iade edilmişti. Şeker Kurumu'na iade edilen kota da Konya Şeker'e verilmişti. Hatta Kayseri Şeker'in kapısına kilit vurulacak konuma gelince kayyuma devredilmişti. Kayseri Şeker'in yönetimi 2011 sonrası iade edilen 75 bin ton şeker kotasının peşini bırakmadı. Yönetim - çiftçi el ele vererek üretime ve kaliteye odaklandı, mali disiplini sağladı, kurumsal hamleler yaptı. Borsaya dahil olarak halka arz edildi ve Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerin üretim hakkını yeniden kendileri ne iade edilmesini sağladı. 2011 yılında ülke geneli şeker kotası 2.200.000 ton iken Kayseri Şeker Fabrikasının kotası 292 bin ton idi. 2023-2024 kampanya yılında ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olup, Kayseri Şeker'in A kotası 474 bin 870 tona yükseldi. - KAYSERİ