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Kayısının kilosu 8 liraya düştü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kayısının kilosu 8 liraya düştü

Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde, 15 ile 30 lira arasında seyreden kayısının kilosu 8 liraya düştü.

Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde, 15 ile 30 lira arasında seyreden kayısının kilosu 8 liraya düştü.

Kayısı alımı yapan tüccarların bir araya gelerek fiyatları düşürdüğünü söyleyen üreticiler, "Bir işçinin günlüğü 200 lira, işçiye kayısıyı toplatıp hale götürsek 8 liradan satış yapılıyor. Komisyonuyla birlikte 5 liraya kadar düşüyor. Ama kayısıyı dalından seçmeden işçi olmadan kendimiz yapıyoruz. Komisyonu yok. Iskarta kayısı alımı yapan tüccara 7 liradan veriyoruz. Iskarta kayısı daha karlı. Rengiyle, aromasıyla ve tadıyla o güzelim kayısıyı ıskarta olarak vermeye mecbur kalıyoruz" dediler. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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