Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 151 Bin 666 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 151 bin 666 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 151 bin 666 oldu. Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 45,8 ini otomobil, yüzde 23,6'sını traktör, yüzde 13,5 'ini kamyonet, yüzde 10,8'ini motosiklet, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, Kastamonu'da Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 155 adet arttı. - KASTAMONU