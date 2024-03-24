Üye Girişi
Haberler

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Sezon Son Buldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon bugün yapılan kayaklarla sona erdi. Sezonun son gününde tatilciler güneşli havada kayağın tadını çıkardı.

Köroğlu Dağları'nın tepesindeki 2 bin 500 yatak kapasiteli 5 otelin bulunduğu kayak merkezi Kartalkaya'da, 15 Aralık'ta kayak sezonu açılmıştı. Sezonun açılması ile kayak tutkunları toplam 75 kilometre uzunluğundaki pistlere sahip kayak merkezine akın etti. Özellikle hafta sonları ve sömestr tatilinde Kartalkaya'daki oteller tamamen doldu. Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya'da, 3 ay süren sezon sona erdi. Kayak sezonunda on binlerce yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne bu yıl 250 bin ziyaretçi akın etti.

Sezonun son gününde Kayak Merkezi'nde tatilini yapan ziyaretçiler, güneşli havada kayağın tadını çıkardı.

Kartalkaya'da bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, "Sezonda bizi tercih eden kayak severlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. Önümüzdeki sezon daha güzel pistlerle, daha uzun pistlerle onları karşılamayı, onlar için güzel yatırımlarla, güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Her ne kadar sezonun başında kar biraz geç yağsa da, biz yapay karlama sistemimizle bunları takviye ettik. Sonunda gayet güzel bir sezon geçirdiğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Sezonu erken kapatmalarındaki sebebi anlatan Avcı, "Buradaki kadromuzu Güneye, Antalya'ya, Kıbrıs'a ve Bodrum'a göndereceğiz. Önümüzdeki hafta da seçimlerin olması nedeniyle böyle bir karar aldık. Bölge olarak yaklaşık 250 bin kişi geldi. Bunların içerisinde günübirlikçilerde dahil. Otellerin doluluk oranına bakıldığında güzel bir sezon geçirdik" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kayak Merkezi Kartalkaya Türkiye Turizm Yaşam Spor Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nevzat Yenidoğan kimdir? İYİ Parti Batman Kozluk Belediye Başkan adayı Nevzat Yenidoğan kimdir? Ömer Erez kimdir? İYİ Parti Batman Kozluk Belediye Başkan adayı Ömer Erez kimdir? Ozan Kahraman kimdir? İYİ Parti Batman Sason Belediye Başkan adayı Ozan Kahraman kimdir? Ramazan Toğuç kimdir? İYİ Parti Batman Gercüş Belediye Başkan adayı Ramazan Toğuç kimdir? Haşim Ramazan Keskin kimdir? İYİ Parti Batman Gercüş Belediye Başkan adayı Haşim Ramazan Keskin kimdir? İbrahim Atay kimdir? İYİ Parti Bartın Ulus Belediye Başkan adayı İbrahim Atay kimdir? Sevim Altun kimdir? İYİ Parti Artvin Şavşat Belediye Başkan adayı Sevim Altun kimdir? Fatih Altunkaya kimdir? İYİ Parti Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Fatih Altunkaya kimdir? Kemalettin Emiroğlu kimdir? İYİ Parti Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı Kemalettin Emiroğlu kimdir? Eriş Gül kimdir? İYİ Parti Amasya Merzifon Belediye Başkan adayı Eriş Gül kimdir? Ensar Kerdiğe kimdir? İYİ Parti Ardahan Göle Belediye Başkan adayı Ensar Kerdiğe kimdir? Ferudun Kartallı kimdir? İYİ Parti Amasya Suluova Belediye Başkan adayı Ferudun Kartallı kimdir? Remzi Demirbaş kimdir? İYİ Parti Amasya Hamamözü Belediye Başkan adayı Remzi Demirbaş kimdir? Levent Çelik kimdir? İYİ Parti Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan adayı Levent Çelik kimdir? Süleyman Genç kimdir? İYİ Parti Amasya Göynücek Belediye Başkan adayı Süleyman Genç kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title