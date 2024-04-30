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Kars'ta İhracat Artarken İthalat Düştü

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Kars'ta ihracatın arttığı, ithalatın ise düştüğü belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Kars'ta ihracat yüzde 12,9 artarken, ithalat yüzde 92,9 azaldı. Ayrıca, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da da ihracat artışı yaşandığı ve ithalatın arttığı bildirildi.

Kars'ta ihracatta artış sağlanırken, ithalat düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Kars'ta ihracat 2024 yılı Mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 0,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 92,9 azalarak 0,02 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da ihracat 2024 yılı Mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 3,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 99,1 artarak 23,9 milyon dolar, Iğdır'da ihracat 2024 yılı Mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 36,3 artarak 9,0 milyon dolar, ithalat ise yüzde 190,5 artarak 4,6 milyon dolar ve Ardahan'da ihracat 2024 yılı Mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 26,6 artarak 0,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 95,4 artarak 0,01 milyon dolar oldu.

Türkiye'de Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 6,3 azaldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu İhracat Ardahan Türkiye Iğdır Ağrı Kars İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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