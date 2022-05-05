Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Pınarhisar-Saray yolunun 34-37. kilometrelerinde yol yapım, İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bayramözü-Hirfanlı Barajı yolunun 0-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşıma servis yolundan (Kargın Selimağa Köyü ile Karakaya Köyü'nü birbirlerine bağlayan köy yolundan) izin veriliyor.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerindeki (Turgut Özal Kız Yurdu Kavşağı-Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü) akıllı kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Karabük- Kastamonu İl Sınırı-Araç-Kastamonu yolunun 8. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Kastamonu-Karabük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Edremit-Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde, deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.